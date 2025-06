Mercato OM : Longoria face à la surenchère de Kita ?

Alors que l’OM continue de faire son mercato d’été en multipliant les possibles pistes à étudier, le club serait déjà passé à l’attaque sur certains dossiers. À commencer par celui menant à Matthis Abline, où l’OM aurait déjà formulé deux offres et compte bien s’attacher les services du jeune Français.

Pablo Longoria et Medhi Benatia semblent encore décidés à réaliser de nombreux mouvements sur le marché des transferts cet été. Un mercato qui s’annonce déjà très prometteur alors que certaines pistes évoquées semblent avancer et pourraient grandement aider l’OM. À l’image du dossier Medina qui permettrait de renforcer significativement le secteur défensif de Marseille, qui aura causé beaucoup de tort au club cette saison.

Mais bien décidé à ne pas se concentrer uniquement sur cet axe-là, mais également s’améliorer dans tous les domaines possibles, l’OM serait très attentif à l’évolution du dossier de Matthis Abline, le jeune buteur français de Nantes. Alors que les canaris auront réalisé une saison très moyenne, le buteur se sera malgré tout illustré en inscrivant neuf buts, permettant de se faire remarquer aux yeux de plusieurs gros clubs de Ligue 1 notamment.

A lire aussi : Quand JUL s’immisce dans le mercato de l’OM !

L’OM ne lâche pas pour Abline !

Et d’après des récentes informations de l’Équipe, Longoria serait dors et déjà passé à l’attaque concernant le buteur. Alors que la concurrence se montre rude avec des clubs comme le LOSC, Strasbourg ou encore des clubs allemands et anglais qui n’auraient pas fuités, le FC Nantes aurait reçu deux offres olympiennes pour son joueur. Une première d’un montant de 12 millions d’euros + 3 millions bonus, et une deuxième de 15 millions d’euros.

Cependant, le clan de l’ancien buteur rennais aurait démenti les informations et rien ne semble véritablement confirmé pour le moment. Le FC Nantes attend au minimum 15 millions d’euros pour le joueur, payé 10 millions d’euros l’été dernier au SRFC. Le buteur serait quant à lui très intéressé par le projet marseillais, et pourrait se laisser tenter par ce nouveau défi, alors qu’il est très probable qu’il quitte son club cet été.