Mercato OM : Longoria fait le point sur les joueurs prêtés (Hojbjerg, Bennacer…)

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a profité de sa conférence de presse de bilan ce lundi pour clarifier la situation des joueurs prêtés cette saison. L’OM a multiplié les opérations de prêt ces derniers mois, avec des options d’achat conditionnées ou libres, suscitant de nombreuses interrogations parmi les supporters.

Dans son intervention, Longoria a déclaré : “Le point sur les prêts ? On a 3 joueurs en prêt avec obligation d’achat conditionnée en LDC : Maupay, Hojberg et Rowe. C’était lié à des histoires de trésorerie.” Une situation qui dépend donc directement de la qualification du club pour la Ligue des Champions, un objectif désormais crucial pour l’avenir de ces joueurs sous contrat temporaire.

Des options libres et des discussions à venir pour Bennacer

En dehors de ces prêts avec obligation, Pablo Longoria a également évoqué d’autres cas. “On a des joueurs en prêt avec des options libres comme Dedic et la situation avec Bennacer en prêt avec option d’achat,” a-t-il précisé. Concernant ces dossiers, le président marseillais a indiqué qu’il discutera avec l’entraîneur Roberto De Zerbi et le directeur sportif Medhi Benatia afin de statuer sur leur avenir.

“On va discuter avec le coach et Medhi Benatia et ensuite communiquer à chacun quelle est notre décision,” a conclu Longoria, laissant planer le suspense quant aux choix stratégiques du club dans les semaines à venir. Un dossier particulièrement scruté par les supporters phocéens alors que l’OM entame une période décisive sur le plan sportif et financier.