Mercato OM : Longoria sur le point de boucler un échange surprenant avec la Juventus !

Décidément, Pablo Longoria se montre particulièrement actif sur le marché des transferts. Le directeur sportif olympien serait en effet sur le point de réaliser un échange surprenant avec la Juventus.

Le mercato de l’Olympique de Marseille est visiblement encore loin d’être terminé. La semaine dernière l’OM a enregistré l’arrivée de Milic en provenance de Naples. Le marché italien est semble-t-il le terrain de jeu préféré de Pablo Longoria. En effet le directeur sportif espagnol serait sur le point de réaliser un échange de joueur avec La Juventus.bien trop élevé pour Eyraud ?

Selon les informations du journal l’Equipe, Villas Boas viserait une personne, haut placée, qui informerait le média plutôt que son propre coach sur ce type de dossiers.

Olympique Marseille are set to sign Italian midfielder Franco Tongya from Juventus. Swap deal with Marley Aké [2001, midfielder] set to join Juventus from OM. Last details to complete the agreement. 🇫🇷🇮🇹 #OM #Juve @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2021