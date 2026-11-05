L’Olympique de Marseille aurait entamé des discussions pour recruter Moussa Koné, jeune milieu offensif de 17 ans évoluant à Villarreal. Selon les informations d’Africafoot, les dirigeants marseillais ont déjà pris contact avec l’entourage de l’Hispano-Malien, également suivi par plusieurs grands clubs européens. Une piste qui s’inscrit dans la nouvelle stratégie de recrutement de Grégory Lorenzi.

L’OM continue de prospecter sur le marché des jeunes talents. D’après les informations publiées mardi par Africafoot, Marseille s’intéresse de près à Moussa Koné, surnommé « Aguya », un milieu offensif de 17 ans qui évolue actuellement avec les U19 de Villarreal.

Le média affirme que des premiers contacts ont déjà été établis avec l’entourage du joueur et que des discussions sont en cours. Aucun accord ni offre officielle adressée au club espagnol n’a toutefois été annoncé.

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Un jeune talent déjà suivi par plusieurs cadors européens

Formé en Espagne, Moussa Koné poursuit sa progression au sein des équipes de jeunes de Villarreal. Cette saison, il aurait inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives en six rencontres de División de Honor, selon Africafoot. Il a également participé à deux matchs de Youth League, une information confirmée par l’UEFA.

Son profil aurait attiré l’attention de plusieurs grandes formations européennes, notamment Manchester City, le PSG, la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid, toujours selon Africafoot.

Villarreal a cependant pris les devants en prolongeant son joueur. Si le dernier article d’Africafoot évoque un contrat jusqu’en juin 2028, le même média avait annoncé en mai dernier une prolongation jusqu’en 2029, assortie d’une clause libératoire de 50 millions d’euros. Cette échéance reste donc à clarifier.

Une piste qui correspond à la nouvelle stratégie de l’OM

Cet intérêt supposé correspond à la politique défendue par Grégory Lorenzi depuis son arrivée à Marseille.

Le directeur sportif avait récemment détaillé son nouveau modèle de recrutement pour l’OM↗, privilégiant l’anticipation, les jeunes joueurs et les marchés moins coûteux.

Une orientation déjà visible avec les recrutements réalisés au sein des équipes de jeunes durant l’été↗.

Lorenzi souhaite également donner davantage de place à la formation dans le projet sportif marseillais↗.

Moussa Koné représenterait ainsi un investissement sur l’avenir plutôt qu’un renfort immédiat pour Bruno Genesio. Mais la concurrence annoncée et sa situation contractuelle pourraient compliquer les ambitions marseillaises. Pour l’heure, les discussions évoquées reposent uniquement sur les informations d’Africafoot.