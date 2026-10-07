Mercato OM : Lorenzi dévoile le nouveau modèle que Marseille veut mettre en place !

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Grégory Lorenzi a détaillé la nouvelle philosophie qu’il souhaite installer à l’OM. Confronté à des contraintes financières très fortes depuis son arrivée, le directeur sportif veut sortir d’un modèle dépendant des gros investissements pour privilégier l’anticipation, la formation, les marchés moins coûteux et les plus-values.

« Il faut repenser un modèle »

Arrivé à Marseille après plusieurs saisons remarquées à Brest, Grégory Lorenzi a été recruté pour apporter une autre méthode de travail.

Il explique très clairement la direction qu’il souhaite prendre :

« Il faut repenser un modèle qui implique la formation, un recrutement différent sur des marchés moins onéreux, avec de l’anticipation. »

L’idée est donc de sortir progressivement d’une logique où l’OM doit systématiquement payer cher pour attirer des joueurs déjà installés.

Recruter moins cher et créer de la valeur

Lorenzi rappelle que son travail à Brest reposait justement sur cette capacité à identifier des profils accessibles puis à les valoriser.

« On m’a pris car j’ai été capable à Brest d’attirer des joueurs à moindre coût et de faire des plus-values sportives et financières. Malheureusement, je n’ai pas pu. J’espère que ça prendra le moins de temps possible mais c’est ce que j’ai envie d’apporter. »

Le directeur sportif n’a en effet pratiquement pas pu appliquer cette méthode lors de son premier mercato à Marseille, puisque l’OM a terminé l’été avec de nombreux départs et aucune arrivée.

La formation au cœur du projet

Cette nouvelle approche doit également donner davantage de place au centre de formation.

Lorenzi estime que l’OM doit se pencher beaucoup plus sérieusement sur cette question, même s’il refuse de brûler les étapes avec les jeunes.

« Certains commencent à saisir leur chance, d’autres ne sont pas prêts. Il faut être prudent avec eux. Il faut se pencher sur ce sujet quand on voit la situation économique, et au-delà de ça, il y a un projet de structuration du centre. »

Dans un contexte où plusieurs jeunes comme Alexi Koum, Kelyann Bezahaf, Milan Leccese ou Antoine Valero poussent derrière, cette orientation pourrait devenir essentielle dans les prochaines saisons.

Ne plus dépendre des résultats sportifs

Le changement voulu par Lorenzi va même au-delà du mercato.

Son objectif est de construire un club capable de fonctionner sans devoir attendre chaque année une qualification européenne ou une amélioration des droits TV.

« Si on doit attendre les droits TV, une qualification européenne pour faire un budget, c’est la mauvaise direction. On doit avoir une réflexion sur une construction différente de l’effectif. »

Une réflexion qui intervient alors que la situation financière de l’OM impose déjà une forte réduction des dépenses.

Un modèle plus proche de celui de Brest ?

En filigrane, Lorenzi veut donc transposer à Marseille certains principes qui ont fait sa réussite à Brest : anticiper davantage, recruter sur des marchés moins chers, développer les jeunes et acheter des joueurs avec une marge de progression et de revente.

Cela ne signifie pas que l’OM renoncera à son ambition, mais plutôt qu’il devra apprendre à fonctionner différemment.

Après plusieurs années marquées par des mercatos très agités et des dépenses importantes, le projet de Lorenzi semble donc clair : moins de paris coûteux, davantage d’anticipation et une vraie stratégie de valorisation des joueurs.