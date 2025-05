Mercato OM : Luis Henrique toujours dans l’attente…

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été mouvementé sur le marché des transferts. Qualifié pour la Ligue des champions après sa victoire contre Le Havre, le club phocéen se prépare à renforcer son effectif tout en envisageant plusieurs départs. Parmi eux, celui de Luis Henrique semble désormais se préciser.

Depuis plusieurs semaines, Luis Henrique est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Alors que le Bayern Munich a tenté de s’inviter dans le dossier, c’est finalement l’Inter Milan qui a pris une longueur d’avance. Selon Florian Plettenberg, le club italien a trouvé un accord verbal avec le joueur. Il reste désormais à s’entendre avec l’OM, qui réclame une somme avoisinant les 30 millions d’euros pour laisser partir son ailier polyvalent.

