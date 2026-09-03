Mercato OM : malgré les propos de Stéphane Richard, trois départs encore possibles ?

Le mercato français est fermé et Stéphane Richard a assuré mercredi sur RMC que l’Olympique de Marseille ne comptait plus se séparer de joueurs. Pourtant, selon La Minute OM, trois éléments resteraient encore disponibles en cas d’offre venue d’un championnat où le marché est toujours ouvert : Neal Maupay, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna.

Maupay, Garcia et Moumbagna toujours susceptibles de partir ?

Selon La Minute OM, la direction marseillaise souhaiterait encore poursuivre l’allègement de son effectif et resterait ouverte à des départs de Neal Maupay, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna.

Les trois joueurs occupent des situations différentes mais pourraient permettre à l’OM de continuer à réduire sa masse salariale.

Maupay possède notamment une rémunération importante, tandis que Garcia et Moumbagna apparaissent aujourd’hui loin dans la hiérarchie de Bruno Genesio.

Des départs restent techniquement possibles vers certains championnats dont le mercato n’est pas encore fermé, notamment la Turquie, le Portugal, le Brésil ou encore l’Arabie saoudite.

Richard avait pourtant annoncé la fin des départs

Cette information contraste directement avec le discours tenu par Stéphane Richard sur RMC.

Interrogé sur la possibilité de voir encore partir des joueurs après la fermeture du mercato français, le président de l’OM avait répondu clairement :

« La réponse est non pour une raison simple : on a un effectif qui doit nous permettre de jouer les compétitions de la saison. Tout le monde voit bien qu’on a beaucoup perdu en profondeur. Et il y a les blessures, les suspensions, etc… »

Richard avait également expliqué que le prochain rendez-vous du club avec la DNCG aurait lieu fin novembre-début décembre.

L’OM semble donc face à un choix : préserver la profondeur d’un effectif déjà fortement réduit ou profiter d’éventuelles offres pour continuer à diminuer sa masse salariale.

Reste à voir quelle position prendra réellement la direction si une proposition concrète arrive dans les prochains jours pour Maupay, Garcia ou Moumbagna.