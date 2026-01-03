Mercato OM : Mandragora, Lang, Cresswell… Voici les 3 infos mercato du jour !

Du milieu de terrain avec une option expérimentée venue d’Italie, à une ancienne cible offensive dont la situation a évolué, en passant par un jeune défenseur très convoité en Premier League, la direction marseillaise explore plusieurs dossiers aux profils bien distincts. Voici les 3 infos Mercato OM de ce Samedi 3 janvier 2026.

1. Cette piste venue d’Italie prend de l’ampleur !

Selon certaines rumeurs, le club phocéen s’intéresserait de très près à Rolando Mandragora, milieu défensif expérimenté évoluant actuellement à la Fiorentina.

Âgé de 28 ans et international italien, Mandragora est un joueur déjà connu en Italie pour son rôle au cœur du jeu, avec des passages précédents à la Juventus et à l’Udinese. Cette saison, il a notamment inscrit 5 buts en 17 matchs de Serie A, ce qui souligne son apport aussi bien défensif qu’offensif dans le jeu.

Pour l’heure, le dossier ne s’annonce pas simple. Mandragora a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec la Fiorentina, ce qui théoriquement complique toute possibilité de départ immédiat. Toutefois, la saison difficile de la Viola, actuellement en difficulté en Serie A, pourrait pousser les dirigeants florentins à opérer un grand ménage, dont le milieu italien pourrait être l’un des principaux concernés.

L’OM a déjà pris contact pour se renseigner sur les conditions d’un transfert, selon les médias italiens, mais il n’est pas le seul club intéressé. Le Genoa suit également le dossier, tout comme l’Atalanta, qui serait déjà passé à l’action pour essayer de convaincre Mandragora de rejoindre Bergame lors de ce mercato.

Ce renfort potentiel s’inscrit dans une stratégie plus large menée par le duo Medhi Benatia – Pablo Longoria, désireux d’offrir à De Zerbi davantage de solutions au milieu pour défendre, relancer et imposer leur rythme face aux adversaires. Si l’éventuel recrutement de Mandragora ne deviendrait pas simple du fait de la concurrence, son profil attractif et son expérience en Serie A en font une piste qui prend de plus en plus de consistance pour l’OM cet hiver.

2. Une rumeur estivale refait surface !

L’été dernier, Noa Lang avait été une piste suivie avec attention par l’Olympique de Marseille pour renforcer l’aile gauche. Finalement, l’ailier néerlandais de 26 ans avait fait le choix de rejoindre le Napoli, en Serie A, plutôt que de venir à Marseille, pour un transfert avoisinant les 25 millions d’euros.

Six mois plus tard, la situation a radicalement changé. En Italie, le rêve napolitain s’est transformé en désillusion pour Lang : une seule réalisation au compteur et des prestations jugées trop irrégulières ont poussé le club italien à envisager de le mettre sur le marché dès cet hiver, selon les informations rapportées.

Noa Lang qui répond à sa manière sur sa page Instagram dans la foulée aux rumeurs le concernant. Qu’on l’aime ou pas, il a envie de rester lui ça se voit et l’a toujours montré. pic.twitter.com/aL9T7c5JLW — SSC Napoli France (@SscNapoliFRA) January 2, 2026

Ce repositionnement de Noa Lang sur la liste des transferts crée naturellement des discussions du côté de l’OM. Le club phocéen, qui cherche toujours à renforcer son secteur offensif sous la houlette de Roberto De Zerbi, pourrait effectivement voir dans cette situation une opportunité intéressante : lang est un joueur polyvalent, capable d’évoluer sur un côté, en soutien de l’attaquant ou même en pointe, offrant ainsi une vraie solution de rotation pour l’attaque marseillaise.

Pour autant, l’aventure mitigée de Lang à Naples n’efface pas totalement les doutes. L’ailier n’aurait pas réussi à s’entendre avec Antonio Conte et n’a pas su s’imposer comme une valeur fiable dans le onze italien. De plus, le club partenopéen réclamerait encore une somme significative comprise entre 20 et 25 millions d’euros, sans compter un salaire élevé ce qui pourrait refroidir les dirigeants marseillais, déjà vigilants sur l’équilibre financier du projet.

Des clubs comme Galatasaray se seraient déjà manifestés pour l’attaquant, ce qui souligne que Lang conserve encore une certaine attractivité malgré ses difficultés récentes.

3. L’OM veut concurrencer la Premier League pour ce jeune défenseur ?

À l’approche du mois de janvier, la direction de l’OM affine ses priorités. Si le club phocéen cible en priorité un ou deux milieux de terrain ainsi qu’un ailier droit pour soulager Mason Greenwood, le chantier défensif n’est pas mis de côté. Les prestations jugées insuffisantes de CJ Egan-Riley et la volonté d’anticiper un éventuel départ futur de Leonardo Balerdi incitent les dirigeants marseillais à surveiller le marché des défenseurs centraux.

Dans ce contexte, Charlie Cresswell figure parmi les profils appréciés par le recrutement olympien. Selon une information de Ligue 1+, l’Olympique de Marseille suit de près le défenseur anglais du TFC. À 23 ans, l’ancien joueur de Leeds United s’est imposé comme un élément majeur de l’arrière-garde toulousaine depuis son arrivée à l’été 2024.

Titulaire régulier, Cresswell a encore débuté lors de la 17e journée de Ligue 1 face à Lens, confirmant son statut dans le dispositif de Toulouse. Sa puissance athlétique, son engagement défensif et sa régularité expliquent l’intérêt suscité par plusieurs clubs.

Le dossier s’annonce toutefois complexe pour l’OM. Recruté pour environ 4,5 millions d’euros par le TFC, Charlie Cresswell a vu sa cote grimper rapidement. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 15 millions d’euros par Transfermarkt, mais Toulouse n’envisagerait pas de négocier en dessous d’un montant nettement supérieur, avoisinant les 25 millions d’euros.



Surtout, la concurrence étrangère est bien réelle. West Ham United, déjà attentif à la situation du joueur lors du dernier mercato estival, pourrait passer à l’action dès ce mois de janvier. Le club londonien traverse une période délicate en Premier League, avec l’une des défenses les plus perméables du championnat, et cherche activement à se renforcer dans l’axe.

Sous contrat avec Toulouse jusqu’en 2028, Cresswell reste un atout majeur pour le projet sportif du club haut-garonnais, qui souhaite le conserver. Pour l’Olympique de Marseille, engagé dans un mercato hivernal stratégique sous la direction de Roberto De Zerbi, le dossier s’inscrit donc dans une concurrence financière et sportive élevée, avec des marges de manœuvre limitées à court terme.