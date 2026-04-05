Mercato OM : “Marseille a demandé 15 millions. Donc Monaco a refusé”

Ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Valère Germain est revenu avec franchise sur un tournant méconnu de sa carrière dans un entretien accordé à L’Équipe. Aujourd’hui âgé de 35 ans et désormais retraité des terrains, l’ancien buteur a levé le voile sur une opportunité de retour à l’AS Monaco qui ne s’est finalement jamais concrétisée.

Un retour avorté en Principauté

Passé par Marseille entre 2017 et 2021, Germain avait pourtant connu des débuts prometteurs sous le maillot olympien. Mais la suite s’est révélée plus compliquée, comme il l’explique lui-même. Une situation qui aurait pu précipiter un retour dans son ancien club monégasque dès janvier 2019. «Je fais une bonne première saison à Marseille. Les six mois d’après sont plus difficiles, individuellement et collectivement. Monaco voulait faire un prêt sec sur quatre mois. Je leur ai dit que je voulais m’inscrire dans la durée.»

Une négociation bloquée

Si l’envie était présente du côté du joueur, les conditions économiques ont rapidement freiné les discussions. L’OM, de son côté, ne comptait pas laisser partir son attaquant sans contrepartie importante. «Mais Marseille a demandé 15 millions. Donc Monaco a refusé. Ça m’aurait plu de revenir à l’ASM».

Des regrets mesurés

Avec le recul, cette opportunité manquée reste un “et si” dans la carrière de Germain. Attaché à Monaco, club où il s’est révélé et avec lequel il a remporté la Ligue 1 en 2017, l’attaquant n’a jamais caché son affection pour la Principauté.

Ce témoignage illustre aussi les réalités du mercato, où les volontés sportives se heurtent souvent aux logiques financières. Dans ce cas précis, un simple désaccord sur un montant a suffi à empêcher un retour qui aurait pu changer la trajectoire de la fin de carrière de Valère Germain.