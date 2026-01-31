Mercato OM : Marseille a tenté ce jeune buteur !

Selon RMC Sport, l’Olympique de Marseille a pris des informations cet hiver sur la situation de Mathys Tel, en manque de temps de jeu à Tottenham. Le jeune attaquant français a toutefois décidé de poursuivre son aventure en Premier League après des garanties obtenues en interne.

L’OM attentif au marché offensif

Dans un marché hivernal animé, l’Olympique de Marseille a exploré plusieurs pistes offensives afin d’anticiper d’éventuels ajustements d’effectif. D’après les informations de RMC Sport, le club phocéen a pris contact pour se renseigner sur la situation de Mathys Tel, alors en réflexion sur son rôle chez les Spurs. À 20 ans, l’attaquant français cherchait à obtenir davantage de garanties sur son temps de jeu en Premier League.

L’OM n’était toutefois pas seul sur le dossier. En Ligue 1, le Paris FC, Lille et Monaco ont également manifesté un intérêt, toujours selon la même source. Cette attention collective témoigne du profil très suivi de l’ancien joueur du Bayern Munich, perçu comme un élément à fort potentiel pour renforcer une ligne offensive.

Une concurrence européenne et un choix clair

Au-delà du marché français, le dossier Mathys Tel a rapidement pris une dimension européenne. Plusieurs clubs étrangers se sont renseignés, parmi lesquels l’AS Roma, le Genoa, la Real Sociedad, Francfort ou encore l’Atlético de Madrid. RMC Sport précise que le club madrilène faisait partie des formations les plus actives dans ce dossier, preuve de l’attractivité du joueur sur le marché.

Malgré ces sollicitations, Mathys Tel a finalement tranché. Après un entretien avec son entraîneur Thomas Frank, arrivé récemment sur le banc de Tottenham, l’international Espoirs français a été rassuré sur son rôle pour la seconde partie de saison. Utilisé à plusieurs reprises depuis, il a choisi de rester à Londres afin de s’inscrire dans la durée avec les Spurs.

Pour l’OM, les départs de Maupay et Vaz laisse un peu d’espace au poste d’attaquant occupé par Gouiri et Aubameyang…