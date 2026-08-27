Mercato OM : Marseille confiant pour conserver Paixao ?

L’avenir d’Igor Paixao reste l’un des dossiers les plus suivis de cette fin de mercato. Selon le journaliste anglais Graeme Bailey, Marseille se montrerait toutefois confiant quant à la possibilité de conserver son ailier brésilien, malgré l’intérêt d’Arsenal et de Sunderland.

Arsenal et Sunderland à l’affût

Le dossier Igor Paixao continue d’agiter le mercato de l’Olympique de Marseille.

Selon Graeme Bailey, journaliste pour Team Talk, l’ailier brésilien est devenu une cible pour Arsenal et Sunderland.

« Marseille est confiant à l’idée de conserver sa star brésilienne Igor Paixao malgré l’intérêt d’Arsenal et de Sunderland, l’ailier étant devenu une cible pour les deux clubs… »

L’intérêt de Sunderland est déjà bien installé dans ce dossier, alors que le club anglais discute avec l’OM et a trouvé un accord verbal avec le joueur sur les conditions personnelles.

L’apparition d’Arsenal ajoute toutefois une concurrence de poids autour du Brésilien.

L’OM veut tenir bon

Malgré ces sollicitations, Marseille resterait donc confiant dans sa capacité à conserver Paixao. Cette tendance va dans le même sens que les informations précédentes autour de Bruno Genesio, qui pousserait sa direction à ne pas laisser partir l’un de ses joueurs les plus importants.

Le dossier reste malgré tout ouvert, car l’OM doit encore alléger sa masse salariale et réaliser plusieurs ventes avant de pouvoir accélérer sur son recrutement.

À ce stade, aucun accord entre l’OM et un club intéressé par Paixao n’est annoncé.

La dernière ligne droite du mercato s’annonce donc décisive : Sunderland continue de pousser, Arsenal surveille la situation, mais Marseille affiche encore sa volonté de conserver son ailier brésilien.