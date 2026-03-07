Mercato OM : Marseille fait une offre de 17M€ pour ce prodige serbe ?

Selon le média serbe Mozzart Sport, l’Olympique de Marseille aurait tenté de recruter le jeune milieu offensif Vasilije Kostov, révélation de l’Étoile Rouge de Belgrade. Le club marseillais aurait transmis une offre estimée à 17 millions d’euros. Une proposition finalement refusée par la formation serbe, qui valoriserait sa pépite bien plus haut.

L’OM aurait tenté sa chance pour la pépite serbe Vasilije Kostov

La piste mène en Serbie. D’après les informations du média local Mozzart Sport, l’Olympique de Marseille s’est récemment positionné sur Vasilije Kostov, milieu offensif de 17 ans qui s’est illustré cette saison avec l’Étoile Rouge de Belgrade. Toujours selon cette source, un représentant du club phocéen se serait rendu à Belgrade afin de rencontrer les dirigeants du club serbe, notamment le directeur exécutif Zvezdan Terzić. L’objectif était clair : évoquer un possible transfert du jeune international serbe.

L’OM aurait formulé une offre évaluée à 17 millions d’euros, accompagnée de bonus liés aux performances du joueur et d’un pourcentage à la revente. Une proposition significative pour un joueur encore très jeune, mais déjà performant au plus haut niveau de son championnat.

Cette saison, Vasilije Kostov aurait inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives en 33 matchs, confirmant son statut de grand espoir du football serbe.

L’Étoile Rouge attendrait 25 millions d’euros

Malgré l’importance de l’offre, les discussions n’auraient pas abouti. Selon Mozzart Sport, les dirigeants de l’Étoile Rouge de Belgrade auraient décliné la proposition marseillaise, estimant que la valeur de leur joueur est supérieure. Le club serbe attendrait environ 25 millions d’euros pour envisager un transfert de Vasilije Kostov. Une valorisation qui reflète la forte concurrence autour du joueur.

Toujours d’après la presse serbe, l’Inter Milan et Arsenal suivraient également le dossier du jeune talent. L’OM aurait tenté d’anticiper la concurrence en se positionnant rapidement, sans succès pour l’instant. Ce dossier rappelle une précédente opération entre les deux clubs : en 2018, l’Olympique de Marseille avait recruté Nemanja Radonjić à l’Étoile Rouge pour environ 12 millions d’euros. L’ailier serbe n’avait toutefois jamais réussi à s’imposer durablement sous le maillot marseillais.