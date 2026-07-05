Mercato OM : Marseille fixe son prix pour Greenwood, le montant dépasse les 55M€ ?

L’Olympique de Marseille ne compterait pas brader Mason Greenwood. Selon Sport Mediaset, le club olympien réclame 60 millions d’euros pour envisager un départ de son attaquant anglais. Un montant qui intervient alors que plusieurs clubs suivent de près sa situation.

L’OM réclamerait 60 M€ pour Mason Greenwood

L’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter le mercato estival. Selon Sport Mediaset, l’Olympique de Marseille a fixé son prix à 60 millions d’euros pour un éventuel transfert de l’international anglais.

La richiesta del Marsiglia per Greenwood è di 60M. I francesi non intendono abbassare il prezzo perché il 40% andrà al Manchester United. Atletico Madrid e Roma hanno più volte dialogato con entourage. Nessuno dei due club ha accordo con il Marsiglia. @sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 5, 2026

Toujours d’après le média italien, les dirigeants marseillais n’ont pas l’intention de revoir leurs exigences à la baisse. Une position qui s’expliquerait notamment par l’accord conclu avec Manchester United lors de son arrivée à l’OM. 40 % du montant d’une future revente reviendraient au club anglais, ce qui réduirait la somme réellement encaissée par Marseille.

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L’Atlético Madrid et la Roma suivent le dossier

Selon Sport Mediaset, l’Atlético de Madrid et l’AS Roma ont échangé à plusieurs reprises avec l’entourage du joueur ces dernières semaines afin de se renseigner sur les conditions d’une éventuelle opération.

En revanche, le média italien précise qu’aucun accord n’existe actuellement entre ces deux clubs et l’Olympique de Marseille. Les discussions évoquées concerneraient donc uniquement le camp du joueur, sans avancée concrète avec le club marseillais à ce stade.

Un montant déjà évoqué en Italie

Cette estimation à 60 millions d’euros n’est pas totalement nouvelle. Avant l’ouverture du mois de juillet, le Corriere dello Sport avait déjà évoqué l’existence d’un palier fixé à 60 millions d’euros à partir du 1er juillet. En revanche, le quotidien italien n’avait pas confirmé qu’il s’agissait du prix officiellement demandé par l’OM, mais évoquait ce montant dans le cadre du dossier Greenwood.

Les informations publiées par Sport Mediaset vont donc dans le sens d’une valorisation élevée de l’attaquant marseillais. À ce jour, l’Olympique de Marseille n’a toutefois communiqué officiellement ni sur un prix de vente ni sur l’ouverture de négociations pour un transfert de Mason Greenwood.