Mercato OM : Marseille ouvre un option en Bundesliga pour le poste d’ailier !

Toujours contraint de vendre avant de pouvoir accélérer son recrutement, l’OM continue néanmoins d’explorer plusieurs pistes. Selon Bild, le club marseillais s’intéresse désormais à Justin Njinmah, ailier de 25 ans du Werder Brême, également capable d’évoluer dans l’axe.

Justin Njinmah dans le viseur de l’OM

Le mercato de l’OM reste profondément dépendant des départs. Mason Greenwood, Facundo Medina, Hamed Traoré, Geronimo Rulli et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà été vendus, tandis que les opérations concernant Nayef Aguerd et Pierre-Emile Højbjerg n’ont finalement pas abouti.

Après le match amical contre l’Atlético de Madrid, Grégory Lorenzi avait rappelé les contraintes auxquelles Marseille doit faire face :

«On s’attendait à une situation difficile, on est encadré par la DNCG. On savait que ça allait être difficile, on travaille d’arrache-pied quotidiennement. On doit vendre des joueurs avant de pouvoir boucler de nouvelles arrivées, on y travaille. Aujourd’hui, il y a des joueurs qui devraient nous rejoindre en cas de départs. Il y a des clubs qui n’acceptent pas forcément ce que l’on souhaite. Ce n’est pas une situation plaisante, mais on va essayer de débloquer ce mercato».

Malgré cette situation, l’OM continue de travailler sur plusieurs dossiers. Selon Bild, Marseille s’intéresse à Justin Njinmah, sous contrat avec le Werder Brême.

L’ailier allemand de 25 ans évolue avec l’équipe première du club depuis la saison 2023-2024. Lors du dernier exercice, il a inscrit 5 buts en 33 rencontres. Mesurant 1,85 m, il est principalement utilisé sur un côté mais peut également évoluer comme attaquant axial.

Aucun accord ni offre à ce stade

Le dossier reste toutefois à un stade préliminaire. Justin Njinmah devait rejoindre Hull City pour environ 9 millions d’euros, mais l’opération a échoué le mois dernier après un changement de directeur sportif au sein du club anglais.

La Fiorentina est également citée parmi les clubs intéressés par le joueur. Bild précise qu’aucune proposition marseillaise n’a encore été transmise au Werder Brême :

«Marseille évalue actuellement si le joueur de Brême vaut vraiment autant pour le club. Aucune offre n’a pour l’instant été reçue à Brême. Mais cela pourrait changer d’ici peu.»

L’intérêt de l’OM pour Njinmah est donc bien évoqué par le média allemand, mais aucune négociation avancée ni accord n’est annoncé à ce stade. La capacité de Marseille à passer à l’action restera notamment liée aux mouvements que le club parviendra encore à réaliser dans le sens des départs.