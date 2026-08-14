Mercato OM : Marseille pourrait réussir à détourner Lucas Perri !

L’Olympique de Marseille accélère pour recruter Lucas Perri, alors que le gardien de Leeds United semblait tout proche du Torino. Les dirigeants marseillais ont intensifié leurs contacts avec l’entourage du Brésilien et espèrent désormais inverser la tendance. Le dossier reste ouvert, même si le club italien disposait jusqu’ici d’une longueur d’avance.

L’OM accélère pour Lucas Perri

L’OM s’active pour renforcer son poste de gardien et a jeté son dévolu sur Lucas Perri. Le Brésilien de 28 ans, passé par l’Olympique Lyonnais, appartient toujours à Leeds United.

Le portier était pourtant annoncé proche du Torino. Le club italien travaillait sur son arrivée sous la forme d’un prêt et avait avancé dans les discussions avec le joueur.

Mais l’entrée en scène de l’Olympique de Marseille pourrait changer la donne. Selon Radio Marca, par l’intermédiaire du journaliste Matteo Moretto, les Phocéens ont intensifié leurs contacts avec l’entourage de Perri ces dernières heures.

Le Torino reste confiant

Le Torino semblait encore en position favorable dans ce dossier. Le club italien avait déjà travaillé sur les modalités de l’opération et espérait conclure rapidement.

L’arrivée de l’OM constitue toutefois un nouvel élément dans un dossier qui n’est pas encore définitivement bouclé. Marseille souhaite profiter de cette situation pour convaincre Lucas Perri de rejoindre la Ligue 1.

Pour l’instant, aucun accord définitif n’est annoncé entre le gardien et le club phocéen. L’OM doit encore convaincre le joueur et trouver un terrain d’entente avec Leeds United.

La bataille est donc lancée entre Marseille et le Torino. Alors que le Brésilien semblait promis au club italien, les dernières heures ont relancé complètement son avenir.