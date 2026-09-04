Mercato OM : Marseille prend une décision forte pour Alexi Koum !

L’Olympique de Marseille a décidé de conserver Alexi Koum malgré une nouvelle sollicitation dans les dernières heures du mercato. Selon La Provence, Casa Pia a transmis une offre pour le défenseur de 20 ans, mais l’OM a refusé de le laisser partir. Bruno Genesio compte lui donner sa chance cette saison.

Casa Pia et Zulte-Waregem intéressés

Déjà suivi par Casa Pia plus tôt dans l’été, Alexi Koum a fait l’objet d’une nouvelle approche du club portugais avant la fermeture du marché.

Selon La Provence, l’OM a une nouvelle fois fermé la porte. Le Franco-Camerounais avait également été sollicité par Zulte-Waregem, mais son avenir devrait désormais s’écrire à Marseille.

Son passage récent avec la Pro 2 avait pourtant pu laisser penser qu’un départ restait possible. Une discussion avec Bruno Genesio aurait finalement clarifié sa situation : le technicien lui a renouvelé sa confiance et lui a indiqué qu’il aurait du temps de jeu au cours de la saison.

Une vraie carte à jouer dans la défense de l’OM

Koum peut réellement entrer dans la rotation de Genesio. Sa polyvalence constitue un atout important. Le jeune défenseur peut évoluer dans l’axe, où il a notamment été utilisé pendant la préparation, mais également sur le côté gauche.

Dans la hiérarchie actuelle, Emerson Palmieri part avec une longueur d’avance, tandis qu’Ulisses Garcia occupe le rôle de doublure. Mais Koum pourrait progressivement gagner du terrain au fil de la saison, notamment avec l’enchaînement des rencontres entre Ligue 1 et Ligue Europa.

Arrivé d’Auxerre à l’été 2024, il aurait par ailleurs prolongé récemment jusqu’en 2029, selon La Provence. Une prolongation qui n’a pas encore été officialisée par l’OM.

Dans un effectif plus limité cette saison, Alexi Koum pourrait donc être l’un des jeunes appelés à profiter pleinement de la nouvelle donne marseillaise.