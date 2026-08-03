Mercato OM : Marseille s’invite dans le dossier de cet attaquant ?

L’OM pourrait avoir placé Jonathan David parmi les pistes étudiées pour renforcer son secteur offensif. Selon le journaliste italien Dimitri Conti, qui travaille pour Tuttomercato, l’Olympique de Marseille s’intéresse à l’attaquant de la Juventus. Cette information relance la possibilité d’un retour en Ligue 1 pour l’ancien buteur du LOSC.

L’OM cité dans le dossier Jonathan David

Le marché des transferts continue d’alimenter les rumeurs autour de l’Olympique de Marseille. Cette fois, le club marseillais est associé à Jonathan David, attaquant canadien passé par le LOSC et désormais sous contrat avec la Juventus.

Selon Dimitri Conti, journaliste italien travaillant pour Tuttomercato, l’OM ferait partie des clubs susceptibles de s’intéresser à la situation du joueur. L’information évoque la possibilité d’un retour de l’ancien Lillois en Ligue 1, alors que l’attaquant aurait rejoint la Juventus en tant qu’agent libre après l’expiration de son contrat avec Lille.

« Jonathan David pourrait de nouveau évoluer en Ligue 1. Il a rejoint la Juventus l’été dernier en tant qu’agent libre après l’expiration de son contrat avec Lille. Un retour en Ligue 1 est envisageable, puisqu’il semble être dans le viseur de l’Olympique de Marseille, qui cherche à renforcer son attaque », indique le journaliste italien.

À ce stade, aucun élément supplémentaire n’est avancé concernant la nature de l’intérêt marseillais. Il n’est notamment pas fait état d’une offre, de discussions entre les différentes parties ou d’un accord en cours.

Rennes et Lyon ne sont plus cités

Dans un passé récent, le nom de Jonathan David avait également été associé à d’autres clubs français. Le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais avaient notamment été cités dans le dossier de l’international canadien.

D’après les informations rapportées par Dimitri Conti, ces deux pistes ne semblent toutefois plus être d’actualité. C’est désormais l’Olympique de Marseille qui apparaît dans ce dossier, dans un contexte où le club phocéen chercherait à renforcer son animation offensive.

Le profil de Jonathan David est déjà bien connu des observateurs du championnat de France. Durant son passage au LOSC, l’attaquant s’était imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus suivis de Ligue 1, avant de quitter le club nordiste à l’issue de son contrat.