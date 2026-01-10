Mercato OM : Marseille veut ce jeune milieu coté à 15M€ ?

L’Olympique de Marseille s’active en coulisses sur le marché des jeunes talents. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le club olympien fait partie des équipes qui suivent avec attention la situation d’Ognjen Ugresic, milieu de terrain de 19 ans évoluant au Partizan Belgrade.

Dans un contexte de réflexion globale sur le renouvellement et la valorisation de son effectif, l’OM observe un profil encore peu connu du grand public mais déjà très convoité sur la scène européenne.

Le jeune talent du Partizan Ugresic est très courtisé en Europe

Né en 2006, Ognjen Ugresic s’est imposé comme l’un des espoirs les plus prometteurs du centre de formation du Partizan Belgrade. Ses performances régulières avec le club serbe ont attiré l’attention de plusieurs formations majeures, notamment en Serie A. Parme, la Fiorentina et Bologne suivent de près son évolution, chacune dans l’optique de renforcer son entrejeu avec un joueur à fort potentiel.

Parme n’en est pas à son premier intérêt. Le club émilien avait déjà tenté de recruter le jeune milieu de terrain lors du dernier mercato estival, sans parvenir à trouver un accord avec le Partizan. Depuis, l’intérêt est resté intact, renforcé par la progression constante du joueur et sa capacité à enchaîner les prestations solides malgré son jeune âge.

La Fiorentina et Bologne, de leur côté, scrutent également son profil, dans une logique similaire : investir sur un joueur capable d’apporter à terme une plus-value sportive et technique.

L’OM en veille stratégique sur le dossier Ugresic

Dans ce dossier concurrentiel, l’Olympique de Marseille se positionne en observateur attentif depuis l’étranger. Le club phocéen, dirigé sportivement par Roberto De Zerbi, s’inscrit dans une stratégie de recrutement mêlant profils confirmés et jeunes joueurs à développer. Ognjen Ugresic correspond à cette logique d’investissement sur l’avenir, sans pour autant représenter une priorité immédiate à court terme.

.@1913parmacalcio, @acffiorentina, @Bolognafc1909 e @OM_Officiel interessate a Ognjen Ugresic. Il talento del Partizan ha una clausola da 15 milioni — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 9, 2026



Le Partizan Belgrade est pleinement conscient de la valeur de son joueur. Le club serbe, réputé pour la qualité de sa formation, a fixé une clause libératoire estimée à 15 millions d’euros. Un montant qui reflète à la fois le potentiel du milieu de terrain et la volonté du Partizan de protéger l’un de ses nouveaux joyaux.

À ce stade, aucun accord n’est engagé et aucune offre officielle n’a été formulée publiquement. L’OM, comme ses concurrents italiens, continue de suivre l’évolution du joueur, dans un marché où l’anticipation et la concurrence internationale jouent un rôle déterminant.