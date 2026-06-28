Mercato OM : Marseille veut s’offrir ce gros talent de Ligue 1, mais…

L’Olympique de Marseille s’est renseigné sur le profil d’Arsène Kouassi, révélation du FC Lorient, mais le dossier est aujourd’hui bloqué pour des raisons financières. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le Paris FC a déjà pris une longueur d’avance en ouvrant des discussions avec l’entourage du latéral gauche.

Marseille intéressé, mais sans marge de manœuvre financière

À la recherche de renforts lors de ce mercato OM, l’Olympique de Marseille a étudié la piste menant à Arsène Kouassi, auteur d’une saison remarquée sous les couleurs du FC Lorient. Le profil du latéral gauche de 21 ans attire plusieurs clubs après ses performances en Ligue 1, mais la situation économique actuelle du club phocéen complique sérieusement toute avancée dans ce dossier.

Le journaliste Sacha Tavolieri a livré les informations suivantes sur le dossier :« Le Paris FC s’intéresse à Arsène Kouassi ! Les dirigeants sont entrés en contacts avec son entourage pour présenter le projet Parisien. En manque de liquidité, Marseille a tenté le coup mais ne peut factuellement pas se positionner par manque de cash. Lorient veut minimum €10M. »

Cette déclaration indique que l’OM a bien manifesté un intérêt, mais qu’aucune offensive concrète ne peut être menée à ce stade en raison d’un manque de trésorerie disponible.

Le Paris FC passe à l’action

Toujours selon ces informations, le Paris FC a déjà pris contact avec l’entourage d’Arsène Kouassi afin de présenter son projet sportif. De son côté, le FC Lorient fixerait le prix de départ de son joueur à un minimum de 10 millions d’euros, une somme qui dépasse actuellement les capacités d’investissement immédiates de l’Olympique de Marseille.

Dans ce contexte, le mercato de l’OM dépend également des futures ventes de plusieurs éléments de l’effectif. Tant que ces opérations ne seront pas finalisées, le club marseillais ne disposerait pas des liquidités nécessaires pour se positionner sur des dossiers de cette envergure. À ce stade, aucun accord ni aucune offre officielle de l’OM n’ont été annoncés concernant Arsène Kouassi.