Mercato OM : Marseille vise ce jeune ailier argentin ?

L’Olympique de Marseille est mentionné par la presse italienne parmi les clubs attentifs à la situation de Benjamin Dominguez, ailier argentin de Bologne, en manque de temps de jeu cette saison. Selon le Corriere di Bologna, le club phocéen surveille ce dossier dans un contexte de concurrence directe avec l’Olympique Lyonnais sur plusieurs pistes du mercato hivernal.

Benjamin Dominguez, un intérêt relayé en Italie…

Le mercato hivernal voit une nouvelle fois l’OM et l’Olympique Lyonnais se retrouver sur des trajectoires similaires. Déjà opposés sur le dossier Himad Abdelli, les deux clubs de Ligue 1 sont désormais associés à celui de Benjamin Dominguez. L’information provient du Corriere di Bologna, qui évoque un intérêt marseillais pour l’ailier argentin de 22 ans, sous contrat avec le club italien jusqu’en 2029.

Avant cette publication, le journaliste Ekrem Konur avait révélé en début de semaine un intérêt de l’Olympique Lyonnais pour le joueur. Le profil de Benjamin Dominguez, capable d’évoluer sur les deux ailes, a attiré l’attention en raison de sa situation sportive délicate. Cette saison, l’Argentin n’a disputé que six rencontres de Serie A avec Bologne, un temps de jeu limité qui alimente les réflexions autour d’un possible départ cet hiver.

Dans ce contexte, plusieurs clubs sont cités, dont River Plate, également attentif à la situation du joueur. L’entrée supposée de l’Olympique de Marseille dans ce dossier renforce la concurrence, même si aucune offre officielle n’a été confirmée à ce stade. Le jeune joueur de 22 ans ne joue pas énormément avec Bologne (7 matches pour 259 minutes en Serie A cette saison). Le joueur d’1m72 avait été recruté par le club italien en aout 2024 en provenance de Gimnasia…

Une piste à relativiser au regard des priorités marseillaises

Côté marseillais, cet intérêt doit toutefois être analysé avec prudence. Avant l’ouverture du mercato hivernal, le président Pablo Longoria avait publiquement rappelé que le club devait d’abord avancer sur les ventes de joueurs considérés comme indésirables avant d’envisager la moindre arrivée. Cette ligne directrice conditionne largement les mouvements attendus cet hiver à l’OM.

Sur le plan sportif, les priorités de Roberto De Zerbi semblent également orientées ailleurs. L’entraîneur marseillais cherche avant tout à renforcer l’axe du jeu, avec une attention particulière portée à un profil de meneur capable de structurer l’animation offensive. Benjamin Dominguez, ailier de formation évoluant principalement sur le côté gauche, ne correspond pas directement à ce besoin prioritaire.

À titre indicatif, le site spécialisé Transfermarkt estime la valeur marchande du joueur à environ 12 millions d’euros, un montant non négligeable pour un club marseillais qui avance avec prudence sur le plan financier. À ce stade, aucune négociation n’a été officialisée, et l’intérêt évoqué par la presse italienne ne préjuge pas d’une offensive concrète de l’Olympique de Marseille.

Dans un marché hivernal souvent mouvant, le dossier Benjamin Dominguez s’inscrit donc davantage dans une phase de veille stratégique que dans une opération imminente, alors que l’OM continue de structurer ses priorités sportives et économiques.