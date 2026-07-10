Mercato OM : Marseille vise ce milieu expérimenté et libre !

Le mercato de l’OM pourrait offrir une nouvelle opportunité sur un dossier déjà évoqué ces dernières semaines. Selon le média portugais A Bola, Hidemasa Morita ne devrait finalement pas rejoindre la Premier League après l’échec des discussions avec Leeds. Une situation qui relancerait notamment l’intérêt de Marseille pour le milieu japonais, également suivi par Lyon et Monaco.

L’avenir de Hidemasa Morita pourrait finalement s’écrire en Ligue 1. D’après A Bola, le milieu défensif japonais de 31 ans, libre depuis la fin de son contrat avec le Sporting CP, voit la piste menant à Leeds United s’éloigner. Le club anglais faisait partie des destinations privilégiées par le joueur, mais les négociations n’auraient pas abouti.

Cette évolution du dossier ouvrirait de nouvelles perspectives pour plusieurs clubs français. Selon A Bola, l’Olympique de Marseille, mais aussi Lyon et Monaco, suivraient désormais avec attention la situation de l’international japonais.

L’OM parmi les clubs intéressés

Toujours selon A Bola, la fermeture de la piste anglaise pourrait redistribuer les cartes sur ce dossier. Libre de tout contrat, Morita représente une opportunité de marché particulièrement intéressante puisqu’aucune indemnité de transfert ne serait nécessaire pour le recruter.

Le milieu japonais s’est imposé ces dernières saisons comme un élément important du Sporting CP grâce à sa régularité et son expérience. Son profil pourrait séduire plusieurs formations à la recherche d’un renfort capable d’apporter de la stabilité dans l’entrejeu.

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Un joueur libre malgré une fin de saison perturbée

Le quotidien portugais précise également que Hidemasa Morita est désormais disponible malgré une blessure musculaire contractée en fin de saison. Le joueur serait apte à reprendre la compétition, un élément susceptible de rassurer les clubs intéressés.

Libre depuis son départ du Sporting CP, l’international japonais constitue une option accessible financièrement sur le marché estival. Reste désormais à savoir si l’intérêt évoqué par A Bola se transformera en discussions concrètes avec l’OM ou si le dossier évoluera vers une autre destination.