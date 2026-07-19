Mercato OM : Marseille vise cette pépite brésilienne de 18 ans ?

L’Olympique de Marseille figure parmi les clubs qui suivent de près Zé Lucas. Selon Globo Esporte, le milieu défensif de 18 ans de Sport Recife suscite également l’intérêt du Shakhtar Donetsk. À ce stade, aucune offre de l’OM n’a toutefois été formulée.

L’OM a pris des renseignements sur Zé Lucas

Le nom de Zé Lucas apparaît parmi les pistes suivies par l’OM sur le marché des transferts. D’après Globo Esporte, le club marseillais fait partie des équipes qui ont pris contact afin d’obtenir des informations sur la situation du jeune milieu défensif brésilien de 18 ans.

Le média brésilien indique que Marseille et le Shakhtar Donetsk suivent le joueur, actuellement sous contrat avec Sport Recife, alors que son avenir semble s’écrire loin du club brésilien. Le dossier en est toutefois à un stade préliminaire.

Selon Globo Esporte, aucune offre officielle de l’OM n’a été transmise à Sport Recife. Les échanges portent uniquement sur une éventuelle opération et sur les conditions d’un transfert.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Un départ de Sport Recife se précise

Ces derniers jours, Sport Recife a officiellement annoncé que Zé Lucas ne participerait plus aux prochaines rencontres de l’équipe pendant que des discussions sont en cours concernant un possible transfert.

Toujours selon Globo Esporte, le club brésilien échange avec plusieurs formations, au Brésil comme à l’étranger, afin d’évaluer les différentes possibilités avant une éventuelle proposition formelle. Le média précise également que Sport Recife n’a pas encore reçu d’offre officielle pour son joueur.

Une simple prise d’informations pour Marseille

À ce stade, il convient de distinguer les faits des spéculations. Globo Esporte rapporte uniquement que l’OM fait partie des clubs intéressés et qu’il a pris des renseignements sur le joueur. En revanche, le média ne fait état ni d’une offre marseillaise, ni de négociations avancées, ni d’un accord en préparation.