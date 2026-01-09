Mercato OM : Marseille vise cette pépite sud-américaine ?

Selon la presse italienne, l’Olympique de Marseille figure parmi les clubs européens qui suivent de près la situation de Joel Sebastian Romero, jeune ailier colombien de 19 ans évoluant à l’America de Cali. Une information qui s’inscrit dans un contexte de concurrence internationale accrue sur ce dossier.

L’OM mentionné par TuttoMercatoWeb dans un dossier très disputé

D’après une information publiée par le média italien TuttoMercatoWeb, Joel Sebastian Romero, ailier droitier colombien né en 2006, suscite un intérêt croissant sur le marché des transferts. Actuellement sous contrat avec l’America de Cali, le joueur est présenté comme l’un des jeunes talents les plus suivis de sa génération en Amérique du Sud.

Toujours selon TMW, plusieurs clubs se sont positionnés ou renseignés sur la situation du joueur, aussi bien en Amérique du Sud qu’en Europe. Le média italien précise que Flamengo aurait pris une longueur d’avance ces derniers jours, avec des démarches jugées concrètes en vue d’un prêt assorti d’une option d’achat. Aucun accord n’est toutefois officialisé à ce stade entre le club brésilien et la formation colombienne.

Dans ce contexte, TuttoMercatoWeb indique que l’Olympique de Marseille ferait partie des clubs européens attentifs au profil de Joel Sebastian Romero, au même titre que le Sturm Graz, réputé pour son travail de détection et de valorisation des jeunes joueurs.

Joel Sebastian Romero visé par l’OM ?

La mention de l’OM, entraîné par Roberto De Zerbi, s’inscrit dans une logique déjà observée ces derniers mois. Le club phocéen s’intéresse régulièrement à des profils jeunes, à fort potentiel, capables de s’inscrire dans un projet sportif à moyen terme. Aucune offre formelle n’est évoquée à ce stade par le média italien, qui parle uniquement d’un intérêt et d’un suivi du dossier.

Toujours selon TuttoMercatoWeb, la concurrence reste toutefois importante, Flamengo apparaissant comme le club le plus avancé dans les discussions. De son côté, l’Olympique de Marseille** n’a communiqué aucune information officielle concernant ce joueur, et aucun contact direct n’est confirmé publiquement entre les différentes parties.

À ce stade, le dossier Joel Sebastian Romero reste donc au stade de la veille de marché pour l’OM, dans un contexte où plusieurs clubs observent l’évolution du jeune ailier colombien. Toute avancée concrète devra être confirmée par des sources officielles ou par les clubs concernés dans les semaines à venir, à l’approche du mercato hivernal.