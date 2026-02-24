Mercato OM : Marseille vise un jeune milieu offensif capitaine des U17 !

Une piste venue du Mali apparaît dans le radar du Olympique de Marseille. Selon Loïc Tanzi, le club phocéen suit Ismaël Kamissoko, capitaine des U17 du Mali. Une information qui illustre la stratégie de veille internationale du OM sur les jeunes talents.

D’après Loïc Tanzi, journaliste reconnu pour ses informations mercato, Ismaël Kamissoko pourrait prochainement rejoindre la France. Sur son compte X, il indique : « Capitaine des U17 du Mali, Ismaël Kamissoko pourrait débarquer en France. Marseille et un autre club de Ligue 1 sont sur le coup pour recruter le milieu offensif. »

Capitaine des U17 du Mali, Ismaël Kamissoko pourrait débarquer en France. Marseille et un autre club de Ligue 1 sont sur le coup pour recruter le milieu offensif #Mercato pic.twitter.com/eySZYJF6RG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 23, 2026

Cette révélation place immédiatement le mercato OM dans une logique de projection et d’anticipation. À ce stade, aucun accord ni négociation avancée n’a été officialisé. L’information évoque un intérêt, sans mention de signature imminente.

L’intérêt du Olympique de Marseille pour un profil aussi jeune s’inscrit dans une tendance observée ces dernières saisons. Le club multiplie les investissements sur des joueurs à fort potentiel, capables de s’inscrire dans un projet sportif à moyen terme. Le profil de Ismaël Kamissoko, milieu offensif et capitaine en sélection U17 du Mali, correspond à ce type de pari. Ce genre de dossier relève davantage de la détection et du développement que d’un renfort immédiat pour l’équipe première.

Une concurrence déjà identifiée en Ligue 1

Loïc Tanzi précise également qu’un autre club de Ligue 1 suit le joueur. Une situation classique sur le marché des jeunes talents africains, où plusieurs formations françaises sont souvent positionnées. Pour le OM, ce type de concurrence peut influencer la rapidité des décisions. Toutefois, en l’absence d’informations complémentaires sur l’identité du second club ou l’état des discussions, le dossier reste au stade de l’intérêt.

À ce jour, aucune communication officielle du Olympique de Marseille n’a confirmé cette piste.