Mercato OM : Marseille voit filer cette belle opportunité…

Alors que l’Olympique de Marseille explorait la piste Gessime Yassine dans ce mercato hivernal, le club phocéen n’a pas réussi à conclure. Selon L’Équipe, le jeune milieu de terrain de l’USL Dunkerque a finalement choisi le Racing Club de Strasbourg, séduit par un projet jugé plus lisible et structurant pour la suite de sa carrière.

L’OM attentif, mais jamais en pole position

Ces derniers jours, le nom de Gessime Yassine circulait dans plusieurs cellules de recrutement de Ligue 1. L’OM, Lille et Saint-Étienne se sont renseignés sur le profil du joueur, auteur de prestations remarquées sous le maillot de Dunkerque. À Marseille, le dossier était suivi sans être prioritaire, dans un contexte de mercato encadré par des contraintes sportives et économiques.

Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille cherche avant tout à renforcer certains secteurs ciblés, tout en maintenant un équilibre financier. Le profil de Yassine, jeune, en progression et valorisé, correspondait à une opportunité de marché, mais sans passage à l’offensive décisive. Selon L’Équipe, aucun accord n’a été trouvé entre Marseille et Dunkerque, laissant le champ libre à d’autres prétendants plus avancés.

Strasbourg, un projet clair et un accord rapide

C’est finalement Strasbourg qui a su faire la différence. Le club alsacien a avancé discrètement mais efficacement, avec un discours précis sur le rôle du joueur et sa place dans l’effectif. Toujours selon L’Équipe, un accord entre Strasbourg et Dunkerque a été trouvé jeudi soir, pour un montant estimé à environ 7 millions d’euros.

Le joueur s’est engagé pour quatre ans et demi avec le Racing, preuve d’une projection sur le long terme. Dans un effectif à la hiérarchie moins saturée, Gessime Yassine bénéficie d’un environnement favorable à son développement, un critère déterminant dans son choix final.

Une vente historique pour Dunkerque

Pour l’USL Dunkerque, cette opération marque un tournant. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu de terrain devient la plus grosse vente de l’histoire du club. Une somme majeure à l’échelle de la Ligue 2, qui valide le travail de formation et de valorisation mené ces dernières saisons.

Cette transaction apporte une stabilité financière précieuse au club nordiste et confirme l’attractivité de ses jeunes talents. Pour l’OM, ce dossier rappelle une réalité du mercato actuel : au-delà du prestige et de l’exposition européenne, la clarté du projet sportif reste un facteur décisif dans les choix des joueurs en progression.