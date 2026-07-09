Mercato OM : Mason Greenwood, dossier bouillant mais pas encore réglé ! Fenerbahçe peut se faire doubler…

L’avenir de Mason Greenwood pourrait être scellé très rapidement. Selon L’Équipe, l’OM poursuit ce mercredi soir les discussions avec Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid pour le transfert de son attaquant anglais. Les différentes parties espèrent parvenir à une décision dans les prochaines 24 à 48 heures.

L’Olympique de Marseille approche d’un tournant dans son mercato estival. D’après L’Équipe, le dossier Mason Greenwood est entré dans sa phase finale. Deux clubs restent en course pour recruter l’attaquant de 24 ans : Fenerbahçe, qui dispose actuellement d’une longueur d’avance, et l’Atlético de Madrid, toujours présent dans les négociations.

L’international anglais, qui ne s’attendait pas forcément à reprendre l’entraînement avec l’OM cette semaine, a vu les discussions se prolonger plus longtemps que prévu. Selon L’Équipe, un dénouement est désormais attendu dans un délai de 24 à 48 heures.

Fenerbahçe et l’Atlético ont formulé des offres différentes

Selon L’Équipe, les deux clubs ont présenté des propositions aux structures bien distinctes.

L’Atlético de Madrid aurait revu son offre à la hausse avec 45 millions d’euros auxquels pourraient s’ajouter 5 millions de bonus. Toutefois, cette enveloppe doit également couvrir plusieurs éléments, notamment des commissions d’agents ainsi que l’intéressement négocié par le joueur lors de son arrivée à Marseille.

De son côté, Fenerbahçe proposerait 40 millions d’euros plus des bonus, mais sans commissions d’agents. Toujours selon L’Équipe, l’entourage de Mason Greenwood aurait accepté de renoncer à son intéressement sur ce transfert, en contrepartie d’un contrat particulièrement avantageux sur le plan salarial en Turquie.

Le quotidien sportif rappelle également que la nouvelle direction du club stambouliote a fait de Greenwood une priorité depuis plusieurs semaines et continue d’insister pour convaincre l’attaquant de rejoindre la Süper Lig.

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L’OM attend une meilleure offre

Si Fenerbahçe apparaît aujourd’hui en tête dans ce dossier, l’OM n’a encore accepté aucune proposition. Selon L’Équipe, les dirigeants marseillais souhaitent toujours voir le club turc se rapprocher d’une enveloppe globale de 50 millions d’euros avant de donner leur feu vert.

L’Atlético de Madrid reste donc à l’affût et pourrait encore tenter de revenir dans la course.

En parallèle, Marseille devra ensuite régler la question de la part revenant à Manchester United, qui conserve un pourcentage important sur une future revente de Greenwood. L’Équipe indique également que des discussions auraient été engagées autour des modalités de ce reversement, même si leur issue demeure incertaine.

Selon un proche du dossier cité par L’Équipe, « les différentes parties aimeraient une prise de décision ce jeudi », avant d’ajouter : « Cela penche pour le Fener… ». Un indice supplémentaire qui laisse penser que l’avenir de Mason Greenwood pourrait être fixé très rapidement.