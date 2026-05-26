Mercato OM : Mason Greenwood rend les clés de sa maison… départ à regret !

Annoncé depuis hier en direction de l’Italie, Mason Greenwood se dirige de plus en plus vers un départ de l’OM. Il aurait déjà rendu les clés de sa maison.

Les comptes sont dans le rouge cette saison pour l’Olympique de Marseille et il faut vendre pour au moins 50 à 60 millions d’euros cet été. Mason Greenwood, élu Olympien de la saison en est la plus grosse valeur marchande du club.

Un départ “avec regret”

Malgré des rumeurs de mésentente avec Medhi Benatia et un investissement parfois critiqué, l’attaquant anglais se voyait bien rester encore à l’OM comme il a pu le dire lors des Trophées UNFP. Mais selon le JDD, sa volonté devrait être bouleversée.

Selon Jean-François Peres, journaliste du média, Mason Greenwood devrait bel et bien quitter le club phocéen “avec regret”. L’attaquant anglais devrait rendre les clés de sa maison près d’Aix-en-Provence. Le joueur et sa famille souhaitaient rester mais la situation économique de l’OM rend un transfert inéluctable. “Sauf improbable revirement, Mason Greenwood va bien quitter l’OM. “À regret”, m’ont dit plusieurs sources. Le joueur va rendre les clefs de sa maison près d’Aix-en-Provence. Sa famille et lui voulaient rester mais la situation économique de l’OM rend un transfert inéluctable.”

🚨 Sauf improbable revirement, Mason Greenwood va bien quitter l’OM. “À regret”, m’ont dit plusieurs sources. Le joueur va rendre les clefs de sa maison près d’Aix-en-Provence. Sa famille et lui voulaient rester mais la situation économique de l’OM rend un transfert inéluctable. pic.twitter.com/pXTK9KQYys — Jean-François Pérès (@jfperes) May 26, 2026

Après deux saisons à l’OM, Greenwood aura marqué 48 buts et délivré 17 passes décisives en 81 matchs. Un rendement lourd de conséquence qui a permis à l’OM de retrouver la Ligue des Champions. L’Anglais est annoncé en Italie où la Roma le suivrait attentivement et serait prête à passer à l’action.

Un départ qui laissera un grand vide à combler lors de ce mercato estival.

Clarence Maillefaud