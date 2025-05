OM : Mauvaise nouvelle pour Aymeric Laporte !

L’OM continue de progresser sur ses différentes pistes afin de se renforcer au mercato d’été. Parmi elles, c’est la piste d’Aymeric Laporte qui devrait être bouclée la première, malgré les quelques longueurs du dossier. En manque de temps de jeu récemment, le défenseur n’a pas été convoqué par son sélectionneur afin de disputer le final 4 de la Ligue des Nations.

L’OM a pour objectif de faire bonne figure en Ligue des Champions la saison prochaine. Avec un effectif à remanier en vue de bien préparer la prochaine saison, c’est tout le secteur défensif qui pourrait changer d’ici à septembre. A l’exception de Balerdi, le capitaine, aucun joueur n’est intransférable. Une donnée à prendre en compte pour le mercato de Pablo Longoria et Medhi Benatia qui ont déjà pris une longueur d’avance.

Soucieux de présenter un effectif le plus compétitif possible l’année prochaine, les deux dirigeants marseillais scrutent chaque bon coup du mercato afin de dénicher des joueurs importants. Une prise d’information qui avait bien marché puisque le club serait en discussion très avancée avec Aymeric Laporte afin de le rapatrier en France cet été. En froid avec son club d’Al Nassr, le joueur espagnol devrait rompre son contrat et s’engager avec l’OM.

Une non sélection pour la Ligue des Nations !

Un événement problématique pour le joueur qui n’a disputé que quelques matchs ces derniers mois après avoir été mis de côté par la direction et qui a des conséquences sa carrière internationale. Alors que la liste des joueurs convoqués pour disputer le final 4 de la Ligue des Nations est sorti, le défenseur espagnol a vu son nom écarté de la liste des 26 joueurs. Une conséquence salée de sa situation en Arabie Saoudite.

Le joueur qui avait gagné l’Euro 2024 avec l’Espagne devrait donc passer un été tranquille et ne plus rejouer avant de connaître son prochain club. Âgé de 30 ans, le défenseur garde encore une bonne côte, lui qui a un profil recherché par De Zerbi et qui pourrait bien compléter la charnière avec Balerdi. De quoi également venir réparer une défense trop souvent coupée de ses joueurs et qui a trop souvent pris l’eau durant la saison.