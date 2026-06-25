Mercato OM : McCourt a tranché pour Aubameyang et Kondogbia !

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Alors que l’OM cherche à alléger sa masse salariale et à assainir sa situation financière, Frank McCourt suivrait de près les cas de Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia, deux joueurs expérimentés aux contrats importants.

Selon les informations relayées par Foot Marseille, le propriétaire marseillais s’est impliqué dans les réflexions autour de l’avenir des deux cadres olympiens. Dans un contexte marqué par les exigences de la DNCG et la nécessité de réduire certaines dépenses, leurs situations font partie des dossiers prioritaires de l’été.

Deux situations stratégiques pour Marseille

Avec leurs salaires conséquents et leur statut au sein du vestiaire, Aubameyang et Kondogbia représentent des cas particuliers. L’OM doit trouver le bon équilibre entre l’aspect sportif et les impératifs économiques qui pèsent sur le club.

L’implication directe de Frank McCourt montre en tout cas l’importance accordée à ces dossiers. Le propriétaire américain entend participer aux décisions qui pourraient avoir un impact significatif sur les finances et la construction de l’effectif pour la saison 2026-2027.

À l’approche de la reprise et alors que plusieurs mouvements sont attendus dans les prochaines semaines, les avenirs d’Aubameyang et de Kondogbia devraient rester au cœur de l’actualité marseillaise.