Mercato OM : McCourt intervient dans le dossier Paixão

Suivi par Leeds United, Igor Paixão pourrait devenir l’un des dossiers importants de la fin du mercato marseillais. Selon Foot Mercato, Frank McCourt serait directement intervenu en fixant à 50 millions d’euros le prix nécessaire pour envisager un départ de l’ailier brésilien.

McCourt fixe les conditions d’un éventuel départ

L’intérêt de Leeds United pour Igor Paixão se précise. Selon les informations de Foot Mercato, l’ailier de l’Olympique de Marseille figure en troisième position sur la short-list du club anglais pour renforcer son secteur offensif.

Des premiers échanges auraient déjà eu lieu avec l’entourage du joueur. Paixão ne constituerait toutefois pas encore la priorité absolue de Leeds, qui étudie plusieurs profils.

Dans ce dossier, Frank McCourt aurait fixé lui-même la position de l’OM. Le propriétaire américain réclamerait 50 millions d’euros pour envisager le départ de l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam.

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Un écart important avec l’évaluation de Leeds

La demande marseillaise se situe nettement au-dessus de l’estimation réalisée par Leeds. Le club anglais valoriserait actuellement le Brésilien entre 30 et 35 millions d’euros.

Un écart de 15 à 20 millions d’euros sépare donc les deux parties. Dans ces conditions, une opération semble encore lointaine, sauf si Leeds accepte de revoir fortement son offre potentielle à la hausse.

Aucune proposition officielle du club anglais à l’OM n’est annoncée à ce stade. L’intérêt existe, mais les discussions semblent encore se situer dans une phase exploratoire.

Un message fort envoyé par le propriétaire de l’OM

L’intervention de Frank McCourt montre que l’OM ne souhaite pas brader Igor Paixão, malgré la nécessité actuelle de réaliser des ventes et d’alléger sa masse salariale.

Le club marseillais a déjà enregistré plusieurs départs dans son secteur offensif au cours de ce mercato. Dans ce contexte, la direction semble vouloir conserver une position ferme sur la valorisation du joueur.

En fixant le prix à 50 millions d’euros, McCourt envoie un message clair aux clubs intéressés : l’OM pourrait étudier un départ, mais uniquement dans le cadre d’une offre particulièrement importante.

Le dossier Paixão reste donc à surveiller. Leeds suit bien le joueur, mais doit désormais décider s’il souhaite réellement se rapprocher des exigences très élevées fixées par le propriétaire de l’OM.