Mercato OM : Medina courtisé… mais trop cher ?

À peine recruté définitivement par l’ OM, Facundo Medina fait déjà l’objet d’une convoitise venue d’Argentine. Selon le média argentin El Intransigente, River Plate souhaite recruter le défenseur marseillais dès cet été. Le dossier apparaît toutefois très compliqué, aussi bien sur le plan financier que sportif.

River Plate ne renonce pas à Facundo Medina

Le mercato de l’OM continue de susciter des mouvements, y compris autour de joueurs récemment sécurisés par la direction marseillaise. D’après les informations du média argentin El Intransigente, River Plate souhaite faire revenir Facundo Medina en Argentine dès ce mercato estival.

Le défenseur central de 27 ans vient pourtant d’être recruté définitivement par le club olympien. Après son passage au RC Lens, l’OM a levé son obligation d’achat, déboursant 18 millions d’euros afin de s’attacher définitivement les services de l’international argentin.

Alors que le club phocéen comptait s’appuyer sur lui pour renforcer durablement son secteur défensif, cette approche venue de Buenos Aires relance les spéculations autour de son avenir.

Un projet ambitieux du côté de River Plate

Selon El Intransigente, River Plate souhaiterait faire de Facundo Medina l’un des piliers de sa défense. L’objectif du club argentin serait d’associer l’ancien Lensois à Nicolás Otamendi afin de constituer une charnière centrale composée de deux internationaux argentins expérimentés.

Sur le papier, ce projet présente une réelle ambition sportive. Néanmoins, aucun accord n’est évoqué entre les différentes parties et aucune négociation officielle n’a été annoncée à ce stade.

L’intérêt du club de Buenos Aires ne signifie donc pas qu’un transfert est proche d’aboutir.

Un transfert difficile à imaginer

Plusieurs éléments rendent cette opération particulièrement complexe. Le premier concerne l’aspect financier. Pour convaincre l’OM, River Plate devrait au minimum proposer une offre équivalente aux 18 millions d’euros investis récemment par le club marseillais pour finaliser le transfert de Facundo Medina.

À cela s’ajoute la volonté du joueur. Toujours selon El Intransigente, l’international argentin souhaite poursuivre sa carrière en Europe et ne prévoirait pas un retour immédiat dans son pays natal.

Ces différents paramètres réduisent considérablement les chances de voir ce dossier évoluer favorablement pour le club argentin.

L’OM reste serein concernant son défenseur

Après avoir disputé la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine, Facundo Medina profite actuellement de ses vacances avant de retrouver l’effectif marseillais.

L’intérêt affiché par River Plate témoigne de l’attractivité du profil de Facundo Medina, mais les obstacles économiques ainsi que la volonté du joueur de rester sur le continent européen rendent cette piste difficile à concrétiser. Sauf évolution majeure du dossier, le défenseur argentin devrait bien poursuivre son aventure sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.