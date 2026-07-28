Mercato OM : Medina / Leverkusen… ça se confirme, mais…

L’ Olympique de Marseille continue de suivre de près le dossier Facundo Medina, alors que Foot Mercato confirme les informations révélées par Libération. Le défenseur argentin figure bien parmi les profils étudiés par le Bayer Leverkusen, même si le club allemand travaille sur plusieurs pistes en parallèle. De nouvelles discussions entre les dirigeants marseillais et ceux de Leverkusen sont d’ailleurs programmées, preuve que ce dossier reste actif à quelques semaines de la reprise.

Leverkusen confirme son intérêt pour Facundo Medina

Le feuilleton autour de Facundo Medina continue d’animer le mercato. Selon les informations de Foot Mercato, qui confirme les révélations de Libération, le Bayer Leverkusen s’intéresse bien au défenseur de l’Olympique de Marseille.

Le média spécialisé précise toutefois que l’international argentin ne constitue pas l’unique option étudiée par le club allemand. Leverkusen explore plusieurs profils en parallèle afin de renforcer son secteur défensif. Néanmoins, Facundo Medina figure en bonne position dans la short-list établie par les dirigeants du club de Bundesliga.

Toujours selon Foot Mercato, de nouvelles discussions doivent avoir lieu ce mardi entre les représentants de l’Olympique de Marseille et ceux du Bayer Leverkusen. Un élément qui confirme que cette piste est prise au sérieux outre-Rhin, même si aucun accord n’a été annoncé à ce stade.

Bruno Genesio attend toujours le retour de son défenseur

En parallèle des discussions évoquées, Bruno Genesio continue de compter sur Facundo Medina. Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur marseillais a confirmé que le défenseur argentin n’avait pas encore repris l’entraînement, tout comme son compatriote Geronimo Rulli, en raison de leurs vacances accordées après la Coupe du monde.

« Facundo Medina rentrera en même temps que Geronimo Rulli le 12 août. Ils ont eu la finale de la Coupe du Monde et on leur laisse trois semaines de vacances. »

Cette déclaration montre que, pour l’heure, le technicien prépare toujours la saison avec son défenseur sous contrat.

Un avenir encore indécis pour Medina

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2030, Facundo Medina ne connaît pas encore son avenir. L’intérêt confirmé du Bayer Leverkusen pourrait rebattre les cartes, mais aucune décision n’a été officialisée.

Arrivé à Marseille il y a un an dans un contexte marqué par un accueil populaire important, le défenseur de 27 ans a ensuite vécu une saison riche en événements sous les couleurs olympiennes. Son exercice s’est également prolongé sur la scène internationale avec une finale de Coupe du monde disputée avec l’Argentine.