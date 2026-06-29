Mercato OM : Mehdi Benatia révèle, “j’avais essayé de le recruter à Marseille, mais il coûtait trop cher…”

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Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Mehdi Benatia a dévoilé avoir tenté d’attirer Neil El Aynaoui à l’Olympique de Marseille avant son départ pour l’AS Rome. L’ancien dirigeant marseillais a également salué les qualités du milieu marocain, tout en expliquant pourquoi l’opération n’avait pas pu aboutir.

Mehdi Benatia revient sur un dossier du mercato de l’OM

Ancien directeur du football de l’OM, Mehdi Benatia a livré plusieurs confidences dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. L’ancien international marocain a notamment évoqué le recrutement de Neil El Aynaoui, milieu de terrain formé à Nancy et révélé sous les couleurs du RC Lens, aujourd’hui joueur de l’AS Rome.

Le dirigeant a confirmé que l’Olympique de Marseille avait tenté de le faire venir avant son transfert en Italie. « Il est très fort car il allie qualité et quantité. Je n’ai pas compris pourquoi, à Rome, il a moins joué que ce à quoi je m’attendais (8 titularisations en 25 matches de Serie A cette saison). J’avais essayé de le recruter à Marseille, mais il coûtait trop cher », a déclaré Mehdi Benatia à la Gazzetta dello Sport.

Cette déclaration met en lumière un dossier de mercato OM qui n’avait jusqu’ici pas été détaillé publiquement. Selon Benatia, le coût de l’opération constituait le principal obstacle à une arrivée du milieu de terrain sur la Canebière.

Benatia voit le Maroc ambitieux et encense Achraf Hakimi

Au cours du même entretien, Mehdi Benatia s’est également exprimé sur les ambitions de la sélection marocaine. L’ancien défenseur central, fort de ses 66 sélections avec les Lions de l’Atlas, estime que son ancienne équipe nationale est désormais capable de « tout viser » lors de la Coupe du monde.

Il a aussi rendu hommage à Achraf Hakimi, qu’il considère comme l’un des meilleurs arrières droits de l’histoire. Une marque de confiance supplémentaire envers un joueur devenu l’un des cadres de la sélection marocaine.

Les propos de Mehdi Benatia permettent ainsi d’éclairer un peu plus les réflexions menées par l’Olympique de Marseille sur le mercato, tout en rappelant l’intérêt porté par le club phocéen à des profils internationaux capables de renforcer son entrejeu. Dans le cas de Neil El Aynaoui, l’opération n’avait finalement pas pu être menée à son terme en raison de son coût, comme l’a expliqué l’ancien responsable marseillais.