Mercato OM : Mohamed Amoura en attente ?

L’Olympique de Marseille continue d’explorer plusieurs pistes offensives dans cette dernière ligne droite du mercato. Selon L’Équipe, Mohamed Amoura, attaquant algérien de Wolfsburg, fait partie des joueurs ciblés par la direction marseillaise. Mais la concurrence est déjà importante.

Amoura disponible en prêt

Le mercato de l’OM pourrait encore réserver plusieurs mouvements dans le secteur offensif. Selon les informations de L’Équipe, Mohamed Amoura figure parmi les profils suivis par Marseille. L’attaquant algérien de 26 ans, actuellement sous contrat avec Wolfsburg, serait disponible sous la forme d’un prêt.

Une formule qui pourrait correspondre aux contraintes financières actuelles de l’OM, toujours obligé de réduire sa masse salariale et d’enregistrer plusieurs départs avant de pouvoir accélérer sur certaines arrivées.

À ce stade, le quotidien sportif ne fait toutefois état d’aucune offre officielle ni d’un accord avec le joueur ou Wolfsburg.

Une forte concurrence sur le dossier

Le dossier s’annonce également compliqué en raison de la concurrence. Toujours selon L’Équipe, plusieurs clubs de Serie A, de Ligue 1 ainsi que Schalke 04 s’intéressent également à l’international algérien.

Cette situation pourrait obliger l’OM à se positionner rapidement s’il souhaite réellement avancer sur cette piste. Le joueur de 26 ans a marqué 8 buts la saison dernière en 33 matches toutes compétitions confondues. Contrairement à certains dossiers susceptibles d’attendre les dernières heures du mercato, Amoura pourrait en effet devoir prendre une décision rapidement compte tenu du nombre de clubs intéressés.

Pour Marseille, le profil présenterait un intérêt évident dans une attaque encore susceptible d’évoluer d’ici la fermeture du marché.