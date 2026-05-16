Mercato OM : “Mon avenir n’a aucune importance !”

L’Olympique de Marseille joue une grande partie de sa saison ce dimanche soir au Vélodrome face au Stade Rennais FC. À l’occasion de la dernière journée de Ligue 1, les Olympiens doivent impérativement s’imposer pour espérer décrocher une qualification en UEFA Europa League après plusieurs semaines de crise sportive et institutionnelle.

Dans un contexte particulièrement tendu autour du club, Habib Beye pourrait vivre son dernier match sur le banc marseillais. L’avenir du technicien sénégalais semble de plus en plus incertain alors que l’OM prépare une profonde restructuration de son organigramme sportif pour la saison prochaine.

Malgré les nombreuses interrogations autour de son futur, Beye a tenu à recentrer toute l’attention sur l’enjeu sportif avant cette rencontre capitale au Vélodrome.

« Mon avenir n’a aucune importance, ma situation est secondaire aujourd’hui. Ce qui en a : les deux entraînements d’ici dimanche, et le match. Nous devons faire un très très grand match, donner du plaisir aux gens, et vous verrez que le stade sera au rendez-vous pour soutenir une équipe conquérante qui vise la Coupe d’Europe en finissant cinquième. »

Arrivé dans un contexte extrêmement compliqué après le départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye a dû gérer une fin de saison marquée par les tensions internes, les mauvais résultats, les critiques médiatiques et plusieurs affaires extra-sportives qui ont secoué le vestiaire marseillais.

Dimanche soir, l’OM devra répondre présent dans une ambiance qui s’annonce particulièrement électrique au Vélodrome. Malgré la colère des supporters ces dernières semaines, le club espère encore arracher une place européenne pour sauver une saison qui a longtemps viré au cauchemar.