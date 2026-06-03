Mercato OM : Nabil Djellit pointe du doigt les salaires et s’inquiète…

Le journaliste de La Chaîne L’Équipe Nabil Djellit a livré une analyse particulièrement pessimiste de la situation marseillaise face aux difficultés financières, la pression des instances et un mercato qui s’annonce délicat.

La situation de l’Olympique de Marseille continue de faire réagir. Invité sur le plateau de L’Équipe de Greg, Nabil Djellit n’a pas caché son inquiétude concernant l’état actuel du club phocéen. Alors que les finances olympiennes font l’objet de nombreuses interrogations, le journaliste estime que les prochains mois pourraient être particulièrement compliqués à gérer pour les dirigeants marseillais.

Pour lui, les difficultés de l’OM ne se résument pas à une simple question de trésorerie ou à une éventuelle intervention de Frank McCourt. Le journaliste rappelle que les problématiques liées à l’UEFA et à la gestion globale du club constituent des obstacles majeurs. « C’est vraiment la catastrophe. C’est droit au mur, ou alors McCourt remet encore, mais au niveau de l’UEFA ce n’est pas une question de remettre », a-t-il lancé.

Djellit a notamment insisté sur l’importance de la masse salariale, qu’il considère comme l’un des principaux sujets de préoccupation. « Les salaires qui ont été donnés à certains, ce sont des salaires qui sont très importants. Donc quand t’es joueur, qu’on te montre la porte de sortie, que ton salaire est important, qu’ailleurs tu n’as pas forcément envie d’y aller et que tu n’as pas exactement le même salaire, tu ne pars pas », a-t-il expliqué.

Le marché du Golfe n’est plus la solution miracle

Autre sujet évoqué par le journaliste : les ventes de joueurs. Selon lui, l’OM pourrait avoir davantage de mal à boucler certaines opérations lors du prochain mercato. « L’exfiltration vers le Golfe, ça va être un petit peu moins le cas », a-t-il affirmé.

Djellit estime que les clubs du Golfe sont désormais beaucoup plus prudents sur le marché des transferts. « Ils ne vont pas faire n’importe quoi, ils ne vont pas venir faire plaisir à certains clubs européens, ce ne sont pas des pigeons », a-t-il poursuivi.

Enfin, le journaliste a également évoqué la situation du banc marseillais et les conséquences financières que pourrait engendrer un changement d’entraîneur. « Au moment où on se parle, on peut dire qu’on est inquiet », a conclu Djellit. Des propos forts qui témoignent des nombreuses interrogations entourant actuellement l’avenir de l’OM, aussi bien sur le plan sportif que financier.