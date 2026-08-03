Mercato OM : Naples abandonne la piste Todibo ?

L’Olympique de Marseille pourrait voir l’un de ses concurrents se détourner du dossier Jean-Clair Todibo. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, le Napoli serait proche d’un accord avec Chelsea pour recruter Benoît Badiashile. Une évolution qui pourrait faciliter les ambitions de l’OM, même si aucun accord n’a encore été officialisé pour le défenseur de West Ham.

Naples avance sur Benoît Badiashile

Le mercato défensif pourrait connaître un nouveau tournant. D’après Foot Mercato, le Napoli est proche de trouver un accord avec Chelsea pour le transfert de Benoît Badiashile, âgé de 25 ans.

L’ancien défenseur de l’AS Monaco a connu une période compliquée en termes de temps de jeu à Chelsea. Un départ vers la Serie A lui permettrait de retrouver davantage de continuité et de relancer sa trajectoire sportive.

Pour le club italien, cette opération pourrait également répondre à un besoin identifié dans le secteur défensif. Mais cette avancée ne concerne pas uniquement le Napoli et Chelsea : elle pourrait aussi avoir des conséquences sur le marché de l’Olympique de Marseille.

Jean-Clair Todibo figurait parmi les pistes de Naples

Le Napoli aurait étudié plusieurs profils pour renforcer sa défense, dont ceux de Benoît Badiashile et de Jean-Clair Todibo. Le défenseur français de West Ham est régulièrement associé à un possible départ et son avenir pourrait être au cœur des discussions durant ce mercato.

Si le recrutement de Badiashile se concrétise, le club napolitain pourrait ne plus avoir besoin d’avancer sur la piste menant à Todibo. Cette hypothèse retirerait potentiellement un concurrent important à l’OM dans la course au défenseur central.

Toutefois, il convient de rester prudent : le rapprochement entre le Napoli et Benoît Badiashile ne signifie pas automatiquement que le dossier Jean-Clair Todibo est définitivement abandonné par les dirigeants italiens. Aucun retrait officiel de Naples concernant le joueur de West Ham n’a été annoncé.

L’OM pourrait bénéficier d’un marché moins concurrentiel

Pour l’Olympique de Marseille, cette évolution pourrait représenter une opportunité. Le club phocéen cherche à renforcer son effectif et Jean-Clair Todibo apparaît comme un profil susceptible d’intéresser la direction marseillaise.

Cependant, l’OM devra également composer avec ses propres contraintes financières. D’après les éléments évoqués autour du dossier, le club pourrait avoir besoin de réaliser plusieurs ventes avant de disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour avancer concrètement.

Le calendrier des départs pourrait donc jouer un rôle déterminant. Tant que les ventes attendues ne sont pas finalisées, une éventuelle négociation avec West Ham pourrait rester limitée ou dépendre des conditions proposées par le club anglais.

Un dossier Todibo encore loin d’être bouclé

L’éventuelle arrivée de Benoît Badiashile à Naples pourrait améliorer la position de l’OM, mais elle ne garantirait pas la signature de Jean-Clair Todibo. Plusieurs paramètres restent à éclaircir, notamment les exigences de West Ham, la formule d’un éventuel transfert et la capacité financière de Marseille.

À ce stade, aucun accord entre l’Olympique de Marseille et West Ham n’a été officialisé. Le dossier dépendra aussi des mouvements à venir dans l’effectif marseillais.