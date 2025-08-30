Mercato OM : Nayef Aguerd Très proche !

L’Olympique de Marseille accélère dans la dernière ligne droite du mercato. Alors que la piste menant au jeune défenseur équatorien Joël Ordoñez (Club Bruges) s’est considérablement refroidie, le club phocéen est désormais en discussions avancées pour enrôler Nayef Aguerd . Selon les informations du journaliste Gonzalo Tortosa, l’international marocain serait très proche de rejoindre le Vélodrome.

Bruges intransigeant pour Ordoñez

Convoité depuis plusieurs semaines, Joël Ordoñez (21 ans) semblait constituer une priorité de la direction marseillaise pour renforcer une défense jugée fragile. Mais Bruges est resté inflexible : les dirigeants belges réclament pas moins de 40 millions d’euros pour céder leur joueur. Une somme jugée bien trop élevée par l’OM, qui aurait donc choisi de se tourner vers d’autres profils.

Aguerd, une piste plus réaliste

Le dossier Nayef Aguerd apparaît ainsi plus accessible. À 29 ans, le défenseur de West Ham connaît bien la Ligue 1, lui qui a évolué au Stade Rennais de 2020 à 2022. Son expérience et son profil de gaucher correspondraient parfaitement aux besoins de Roberto De Zerbi, en quête de solidité et de leadership dans son arrière-garde.

À quelques jours de la clôture du marché, l’OM semble avoir fait son choix : abandonner la piste Ordoñez, trop onéreuse, pour miser sur un joueur confirmé et désireux de relancer sa carrière sur la scène française.