Mercato OM : Nouvelle mise au point dans le dossier Pogba !

Paul Pogba n’a pas encore trouvé preneur. Le milieu de terrain ne pourra pas jouer avant mars et personne n’a voulu prendre le risque, y compris l’OM…

Lors de la conférence de presse d’avant-match de cet après-midi, Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, a apporté son analyse sur le dossier de Paul Pogba, autorisé à reprendre le football en mars prochain. Malgré le talent indéniable de l’ancien milieu de terrain de la Juventus, les dirigeants marseillais ont préféré ne pas se lancer dans une nouvelle aventure avec lui, mettant en avant la nécessité de préserver l’équilibre du vestiaire.

A lire : OM : 3 absents, deux retours et 2 nouveaux face à Angers ?

Pogba est un très grand joueur, mais il fallait comprendre où on pourrait l’utiliser

Dans ses propos, De Zerbi a précisé que l’intégration de Paul Pogba devait être envisagée avec une vision claire de son rôle sur le terrain. Il a ainsi affirmé : « L’équilibre du vestiaire, personne ne pourrait le changer. Personne ne déséquilibrera mon vestiaire tant que je serai entraîneur. Ce n’était pas le problème. Pogba est un très grand joueur, mais il fallait comprendre où on pourrait l’utiliser une fois qu’il aurait été disponible pour jouer, à quel rôle, quel poste. Plus il y a des champions, plus je suis heureux, ce n’était pas ça. C’était une évaluation générale et peut-être que ça changera mais à l’heure actuelle, on a pris cette décision en raison de plusieurs facteurs. »

C’était une évaluation générale et peut-être que ça changera

Ces mots témoignent de la rigueur de De Zerbi, qui refuse de compromettre l’harmonie et la cohésion de son effectif pour des raisons de prestige. Pour lui, chaque joueur doit trouver sa place dans un dispositif où l’esprit d’équipe et la performance collective priment sur la renommée individuelle. Ainsi, même si Paul Pogba est reconnu comme un joueur d’exception, son arrivée devait impérativement s’intégrer sans perturber l’équilibre déjà établi au sein du groupe.



En définitive, la décision de l’OM de ne pas intégrer Paul Pogba pour le moment reflète une stratégie globale axée sur la cohésion et l’efficacité du vestiaire. En privilégiant la stabilité et la complémentarité entre les joueurs, De Zerbi entend maintenir une dynamique positive qui reste la clé du succès sur le terrain.