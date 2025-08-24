Mercato OM : Officiel pour Rowe, images et message !

Info Chrono
C’est désormais officiel : Jonathan Rowe quitte l’Olympique de Marseille pour s’engager avec Bologne. L’ailier gauche, dont le départ était déjà envisagé bien avant son accrochage avec Adrien Rabiot, a paraphé un contrat de quatre ans avec le club italien. Le montant du transfert est estimé à 19,5 millions d’euros.

 

 

