Mercato OM : Officiel pour Rowe, images et message !

C’est désormais officiel : Jonathan Rowe quitte l’Olympique de Marseille pour s’engager avec Bologne. L’ailier gauche, dont le départ était déjà envisagé bien avant son accrochage avec Adrien Rabiot, a paraphé un contrat de quatre ans avec le club italien. Le montant du transfert est estimé à 19,5 millions d’euros.

🗣️Le message de Jonathan #Rowe suite à son départ à Bologne ! “Cher Marseillais, Je dois commencer par dire que je n’ai jamais connu un soutien comme le vôtre auparavant ! Depuis que j’ai atterri à l’aéroport de Marignane il y a un an, jusqu’à maintenant. Cela a été une… pic.twitter.com/gslbok6sX8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 24, 2025