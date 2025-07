Mercato OM : Optimisme pour la 4e recrue !

L’Olympique de Marseille poursuit activement son mercato estival avec une piste de plus en plus chaude : Timothy Weah. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les discussions entre l’OM et la Juventus Turin avancent positivement, et l’optimisme ne cesse de croître quant à un accord pour l’international américain.

« Les contacts se poursuivent entre la Juve et l’OM pour Timothy Weah, l’optimisme grandit dans ce dossier au fil des jours. Le prix de l’ancien Lillois est aux alentours des 15M€ », affirme le journaliste Guillaume Pacini. Ce montant pourrait représenter un investissement important pour le club phocéen, mais aussi une opportunité sur le plan sportif.

Gazzetta : Les contacts se poursuivent entre la Juve et l’#OM pour Timothy Weah, l’optimisme grandit dans ce dossier au fil des jours. Le prix de l’ancien Lillois est aux alentours des 15M 🗞️ pic.twitter.com/GjFONmLK9g — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 8, 2025

15M€ pour Weah ?

Formé au Paris Saint-Germain, Timothy Weah (24 ans) a ensuite porté les couleurs du LOSC, avant de rejoindre la Juventus à l’été 2023. Sous les ordres de Thiago Motta, il a été repositionné au poste de piston droit, un rôle hybride entre défense et attaque, ce qui témoigne de sa polyvalence. Mais l’Américain reste également capable d’évoluer ailier sur les deux flancs, un profil qui colle parfaitement aux exigences du nouveau coach marseillais Roberto De Zerbi, adepte d’un jeu dynamique sur les ailes.

L’OM, en quête de renforts dans les couloirs depuis plusieurs semaines, voit en Weah un joueur capable d’apporter vitesse, percussion et qualité de centre, tout en pouvant s’adapter à plusieurs systèmes de jeu. Son profil athlétique et son expérience en Serie A, en Ligue 1 et sur la scène internationale avec les États-Unis plaident en sa faveur.

À ce stade, aucun accord définitif n’a encore été conclu, mais l’optimisme ambiant laisse entrevoir une possible accélération du dossier dans les jours à venir. Si l’OM parvenait à finaliser cette opération, il s’agirait d’un renfort de poids dans le cadre de sa reconstruction estivale.