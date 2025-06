Mercato OM : Option d’achat non levée pour Bennacer ! Nouvelles discussions en cours ?

L’Olympique de Marseille ne lèvera pas l’option d’achat fixée à 12 millions d’euros pour Ismaël Bennacer, prêté depuis janvier par l’AC Milan. Le milieu de terrain algérien pourrait néanmoins rester une saison de plus en Ligue 1, sous la forme d’un nouveau prêt. Selon les informations de Calciomercato.com, des discussions sont actuellement en cours entre les deux clubs.

Arrivé en prêt lors du dernier mercato hivernal, Ismaël Bennacer a connu un passage contrasté à Marseille. S’il a rapidement délivré deux passes décisives, la suite de sa saison a été marquée par une utilisation plus restreinte sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le milieu de terrain de 26 ans n’a disputé que douze rencontres, un total insuffisant pour convaincre l’OM d’investir sur un transfert définitif.

Le club phocéen, dirigé sur le plan sportif par Mehdi Benatia, garde toutefois une certaine confiance en Bennacer. « Le choix de ne pas lever l’option d’achat repose sur des évaluations financières, compte tenu du fait qu’Ismael, en raison de nombreuses blessures au cours des saisons précédentes, n’a pas pu se donner à 100 %, explique le média italien. » Le lien établi cette saison entre le joueur, Benatia et De Zerbi semble peser dans les négociations actuelles.

Info @cmdotcom Marsiglia non ha esercitato il diritto di riscatto per Bennacer ma sta dialogando con il Milan per averlo un’altra stagione in prestito @cmdotcom

