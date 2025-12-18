Mercato OM : Pablo Longoria confirme, “on est en conversation pour prolonger, mais…”

Alors que plusieurs dossiers contractuels agitent l’actualité de l’OM, Pablo Longoria a pris la parole concernant l’avenir de Bilal Nadir, jeune milieu de terrain en fin de contrat en juin prochain. Le président marseillais a confirmé l’existence de discussions en cours, tout en soulignant la complexité d’une situation qu’il qualifie lui-même de sensible.

L’Olympique de Marseille continue d’avancer sur plusieurs fronts en cette période charnière de la saison. Si l’aspect sportif reste central, la gestion de l’effectif et des contrats constitue également un enjeu stratégique majeur pour la direction olympienne. Parmi les dossiers suivis de près figure celui de Bilal Nadir, formé au club et arrivé au terme de son engagement contractuel à l’issue de la saison.

Interrogé sur ce sujet, Pablo Longoria a livré une analyse mesurée et factuelle, sans masquer les difficultés rencontrées dans ce dossier. « Bilal Nadir est passé par différents moments dans son parcours à Marseille avec des débuts compliqués. Il a passé beaucoup de temps ici, on est en conversation pour prolonger mais tu dois t’adapter à chaque cas », a expliqué le président de l’OM.

Un parcours marqué par des étapes complexes

Arrivé jeune à l’Olympique de Marseille, Bilal Nadir a connu un parcours fait de patience et de travail, sans brûler les étapes. Son intégration progressive dans l’environnement professionnel marseillais s’est faite dans un contexte exigeant, au sein d’un club où la concurrence est permanente et la pression constante.

Pablo Longoria a tenu à rappeler que chaque situation contractuelle devait être analysée individuellement. « Tu dois t’adapter à chaque cas », a-t-il insisté, soulignant ainsi la volonté du club de ne pas traiter ce dossier comme un simple renouvellement standard.

Le président olympien a également évoqué un élément extra-sportif ayant marqué la saison du joueur. « Avec ce qu’il s’est passé à Angers (malaise), c’est une situation individuelle sensible », a-t-il précisé. Sans entrer dans les détails, cette référence rappelle que certains événements peuvent peser dans les discussions et nécessitent une approche humaine et prudente.

On espère arriver à un accord avec Nadir

Malgré ces paramètres, la porte reste ouverte à une prolongation. « On espère arriver à un accord », a conclu Pablo Longoria, confirmant que les échanges entre les différentes parties se poursuivent. À ce stade, aucune décision définitive n’a été actée, mais l’OM ne ferme pas la porte à la continuité avec Bilal Nadir.

Pour le club marseillais, l’enjeu est double : sécuriser l’avenir d’un jeune joueur formé en interne tout en respectant une situation personnelle délicate. Dans un contexte où la gestion des talents et la stabilité contractuelle sont scrutées de près, ce dossier illustre la ligne de conduite de la direction olympienne, basée sur le dialogue et l’adaptation au cas par cas.