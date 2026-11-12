Resté à l’Olympique de Marseille malgré un transfert avorté à Sunderland cet été, Igor Paixão continue d’alimenter les spéculations autour de son avenir. L’ailier brésilien a récemment été aperçu en train de suivre des cours d’anglais avec sa compagne, une information révélée par la presse anglophone. Un détail qui interpelle alors que le joueur n’a jamais caché son attirance pour la Premier League et que l’OM pourrait être contraint de réaliser de nouvelles ventes cet hiver.

L’avenir d’Igor Paixão pourrait redevenir l’un des dossiers sensibles du prochain mercato de l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen traverse une période financière délicate, le Brésilien continue d’entretenir le flou autour de ses intentions, quelques mois après son départ manqué vers l’Angleterre.

Selon les informations de Get French Football News, publiées le 6 novembre↗, Paixão et sa compagne suivent actuellement des cours d’anglais. Le média anglophone s’appuie sur une publication Instagram de cette dernière, montrant le couple participant à une visioconférence avec un professeur d’anglais.

Un détail qui ne constitue évidemment pas la preuve d’un prochain transfert, mais qui prend une dimension particulière au regard des ambitions affichées par l’ancien joueur du Feyenoord.

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Sunderland, un transfert avorté qui a laissé des traces

L’été dernier, Igor Paixão avait été tout proche de rejoindre Sunderland. Le club anglais avait manifesté un intérêt concret pour l’ailier brésilien, alors que l’OM cherchait à réaliser des ventes importantes pour assainir ses finances.

Selon Get French Football News, la direction marseillaise était favorable à l’opération. Mais Bruno Genesio s’était fermement opposé au départ du joueur, estimant qu’il serait impossible de lui trouver un remplaçant dans les conditions financières imposées au club.

Le propriétaire Frank McCourt avait finalement accepté de conserver le Brésilien.

Un épisode qui n’aurait pas été totalement digéré par le principal intéressé. En conférence de presse au mois d’octobre, Bruno Genesio avait d’ailleurs reconnu que son joueur conservait peut-être une certaine frustration après cet échec.

« Peut-être que cette frustration n’est pas complètement digérée pour lui », avait expliqué le technicien olympien.

Malgré cet épisode, Paixão avait publiquement affirmé vouloir continuer à défendre les couleurs marseillaises.

Paixão avait déjà annoncé la couleur sur son avenir

Le 11 octobre dernier, lors d’un entretien accordé à Canal+, l’ailier brésilien avait toutefois laissé entendre que son aventure à Marseille pourrait ne pas se prolonger très longtemps.

Interrogé sur la possibilité de quitter le club dès le mercato hivernal, Igor Paixão avait déclaré :

« Est-ce que je pourrais partir dès cet hiver ? Je ne sais pas, c’est difficile parce qu’en janvier les équipes sont déjà formées. Il y a plus de chances que je parte l’été prochain. »

Une déclaration qui témoigne de sa volonté de ne fermer aucune porte, même si le joueur privilégiait alors un éventuel départ à l’été 2027.

Le Brésilien avait également expliqué avoir accepté de rester à Marseille dans l’intérêt du club, conscient que son départ aurait privé Genesio d’une solution offensive importante.

Son rêve de découvrir un jour la Premier League n’a cependant jamais disparu. Dans ce contexte, les cours d’anglais suivis avec sa compagne ne manquent pas de relancer les interrogations, même si aucun nouvel accord avec Sunderland ou un autre club anglais n’a été annoncé.

La DNCG pourrait accélérer les choses dès janvier

Reste que la situation financière de l’OM pourrait modifier le calendrier envisagé par le joueur.

Selon les dernières informations de L’Équipe, le club marseillais pourrait être contraint de vendre de nouveaux éléments lors du prochain mercato hivernal↗.

Malgré les départs enregistrés cet été, les économies réalisées n’auraient pas permis d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés. La masse salariale resterait notamment trop importante, tandis que la direction doit prochainement présenter sa situation devant la DNCG.

Dans ce contexte, Paixão fait partie des joueurs susceptibles d’attirer des offres importantes, compte tenu de sa valeur marchande et de l’intérêt manifesté par plusieurs clubs ces derniers mois.

La perspective d’une nouvelle proposition anglaise pourrait donc placer les dirigeants devant un choix particulièrement compliqué.

D’autant que Frank McCourt pourrait être contraint de revoir ses ambitions sportives à court terme pour poursuivre les efforts financiers↗.

Genesio pourrait-il encore s’opposer à son départ ?

Pour Bruno Genesio, la situation serait particulièrement délicate.

Après un début de saison catastrophique, l’OM vient de remporter cinq rencontres consécutives en Ligue 1, passant de la 17e à la 4e place du championnat. Une dynamique qui repose notamment sur les ajustements tactiques réalisés par l’entraîneur marseillais et sur une meilleure cohésion collective.

Perdre un élément offensif de la qualité d’Igor Paixão en pleine saison pourrait donc constituer un nouveau coup dur, surtout si les contraintes économiques empêchaient le club de recruter un remplaçant.

L’été dernier, Genesio avait obtenu gain de cause auprès de ses dirigeants. Mais la situation pourrait être différente en janvier si la DNCG imposait de nouveaux efforts financiers.

Pour le moment, aucun départ n’est acté et les cours d’anglais du Brésilien ne permettent pas de conclure à un transfert imminent. Une chose est certaine : entre son attirance pour la Premier League, les déclarations du joueur et la situation économique de l’OM, le dossier Paixão risque encore de faire parler dans les prochaines semaines.