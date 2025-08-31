Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : Accord pour Palmieri et Aguerd !
Mercato OM

Mercato OM : Accord pour Palmieri et Aguerd !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le
Nayef Aguerd - Photo by Icon Sport

L’Olympique de Marseille est sur le point d’accueillir deux nouvelles recrues défensives. Emerson Palmieri et Nayef Aguerd devraient arriver demain et non pas dimanche soir comme initialement prévu.

Arrivée imminente d’Emerson Palmieri

 

 

Aguerd et Palmieri pour apporter de l’expérience…

L’information selon laquelle l’OM devrait officialiser très bientôt les recrutements d’Emerson Palmieri et de Nayef Aguerd repose sur l’étape prochaine de la visite médicale. Une fois cette formalité validée, le club publiera les annonces officielles.

Nayef Aguerd est évalué comme une cible prioritaire pour renforcer l’axe de la défense centrale. S’il franchit cette étape, l’OM aura sécurisé deux nouvelles pièces majeures pour son secteur défensif, dans un mercato déjà marquant.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823