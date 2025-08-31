Mercato OM : Accord pour Palmieri et Aguerd !

L’Olympique de Marseille est sur le point d’accueillir deux nouvelles recrues défensives. Emerson Palmieri et Nayef Aguerd devraient arriver demain et non pas dimanche soir comme initialement prévu.

Arrivée imminente d’Emerson Palmieri

Aguerd et Palmieri pour apporter de l’expérience…

L’information selon laquelle l’OM devrait officialiser très bientôt les recrutements d’Emerson Palmieri et de Nayef Aguerd repose sur l’étape prochaine de la visite médicale. Une fois cette formalité validée, le club publiera les annonces officielles.

Nayef Aguerd est évalué comme une cible prioritaire pour renforcer l’axe de la défense centrale. S’il franchit cette étape, l’OM aura sécurisé deux nouvelles pièces majeures pour son secteur défensif, dans un mercato déjà marquant.