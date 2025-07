Mercato OM : Pas d’offre pour Weah ? La Juve demande bien plus que 15M€ ??

Alors que plusieurs médias italiens évoquaient ces dernières semaines une prochaine arrivée de Timothy Weah à l’Olympique de Marseille, les dernières informations de Sky Sport Italia viennent refroidir cette hypothèse. Contrairement à ce qui a été avancé par certains titres transalpins, l’OM n’a pas transmis d’offre à la Juventus pour l’international américain.

D’après le média italien, « la Juventus n’a pas encore reçu d’offre de Marseille pour Weah, mais un accord a déjà été trouvé avec le joueur ». L’OM se serait donc bien positionné auprès du clan Weah, mais sans avoir entamé de négociations concrètes avec la Vieille Dame. Un désaccord majeur persiste surtout autour de l’évaluation du joueur.

La presse italienne parlait d’un transfert avoisinant les 15 millions d’euros, mais la Juventus réclamerait entre 20 et 22 millions d’euros pour libérer son joueur, encore sous contrat jusqu’en 2028. Une somme jugée trop élevée par les dirigeants marseillais, qui n’ont toujours pas activé d’option offensive depuis l’ouverture du marché estival.

20 à 22M€ pour Weah ??

L’OM reste toutefois en quête active d’un ailier polyvalent capable d’évoluer sur les deux flancs. Le profil de Timothy Weah, 25 ans, correspond à cette recherche. Mais la concurrence pourrait faire monter les enchères : selon Sky Sport Italia, plusieurs clubs de Premier League sont également intéressés.

Arrivé à Turin à l’été 2023 en provenance du LOSC, Weah a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, pour un but et une passe décisive. Sa progression et sa polyvalence (capable de jouer ailier ou piston droit) font de lui une cible crédible pour de nombreux clubs.

À ce stade, l’OM n’est donc pas en pole position sur le dossier, et la Juventus n’a aucunement l’intention de brader son joueur. Le dossier Weah est encore loin d’être bouclé.