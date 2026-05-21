Mercato OM : Paul Pogba confirme !

Invité dans l’émission The Bridge sur YouTube, Paul Pogba a confirmé que Mehdi Benatia avait tenté de le convaincre de rejoindre l’Olympique de Marseille. Une révélation qui relance les discussions autour du mercato de l’OM et de la capacité du club marseillais à séduire des joueurs de très haut niveau.

Quelques jours après les déclarations de Mehdi Benatia sur les coulisses de l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM, un nouvel épisode est venu illustrer l’influence du dirigeant marseillais sur le marché des transferts. Présent dans l’émission The Bridge d’Aurélien Tchouaméni, Paul Pogba a reconnu que le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille avait tenté de le faire venir sur la Canebière.

Paul Pogba reconnaît les discussions avec l’OM

Au cours de l’échange diffusé sur YouTube, Aurélien Tchouaméni a d’abord salué les qualités de persuasion de Mehdi Benatia. « Il est bon dans sa manière… », a lancé le milieu du Real Madrid. Une remarque immédiatement validée par Paul Pogba : « Il est trop bon ».

L’international français a ensuite laissé entendre que l’option marseillaise avait été sérieusement envisagée. « Ça a failli marcher. Ça a failli marcher, je te jure », a confié l’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus.

Dans la foulée, Aurélien Tchouaméni a poursuivi sur le travail effectué par Benatia auprès de plusieurs internationaux français : « C’est pour ça que je respecte ce que tu fais parce que même quand je vois Paul, Rabiot, je dis, mais qu’est-ce qu’il leur raconte en vrai ? À Marseille et tout ? Et en vrai, même que toi tu dises que c’est quelque chose auquel tu as pensé, je me dis que non, en fait, il est chaud ».

Monaco finalement choisi par Pogba

Malgré cette approche de l’OM, Paul Pogba avait finalement privilégié l’option AS Monaco. Le milieu de terrain français, libre après son départ de la Juventus, avait été associé à plusieurs clubs ces derniers mois, alors que sa suspension pour dopage a été réduite par le Tribunal arbitral du sport.

Cette séquence médiatique confirme en tout cas l’ambition affichée par l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts sous l’impulsion de Mehdi Benatia. Après la signature d’Adrien Rabiot, le club phocéen avait donc également tenté sa chance avec Paul Pogba, preuve de la volonté marseillaise d’attirer des profils majeurs du football français.