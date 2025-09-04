Mercato OM : Pavard, sans regrets pour l’Inter ?

Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat estimée à 15 M€, Benjamin Pavard rejoint l’OM pour renforcer une défense marseillaise en quête d’expérience et de solidité. Champion du monde 2018, âgé de 29 ans, l’ancien Lillois incarne une recrue de poids pour les Phocéens. Pourtant, en Lombardie, son départ n’a pas provoqué de véritable remous. Le club italien, engagé dans un nouveau cycle, ne s’est pas opposé à ce mouvement malgré un contrat qui cout jusqu’en juin 2028.

Sur la saison 2024/2025, Pavard a disputé 38 matches toutes compétitions confondues. Un temps de jeu plus qu’honorable, mais qui n’a pas suffi à faire de lui un élément indispensable pour les Nerazzurri. Son profil ne semblait plus correspondre aux plans de la direction sportive, qui a choisi d’ouvrir une nouvelle page sans l’international français.

Un choix stratégique et économique assumé par l’Inter

Dans ses colonnes, La Gazzetta dello Sport explique que l’Inter a préféré miser sur Yann Bisseck, plus jeune et disposant d’une valeur marchande plus élevée. Courtisé cet été par Crystal Palace et Newcastle, l’Allemand incarne un potentiel de revente bien plus intéressant que Pavard, proche de la trentaine.

De son côté, Il Giorno va plus loin et évoque une problématique de comportement. Le média italien souligne que le vestiaire nerazzurro n’a pas été marqué par la meilleure attitude de Pavard, ce qui aurait contribué à affaiblir sa place dans le projet. « Seul l’ancien champion d’Europe (Akanji, ndlr), CV à l’appui, peut aujourd’hui espérer obtenir une place dans le onze de départ, aux côtés de Sucic au milieu de terrain. Le remplacement de Pavard élimine du projet un joueur qui, en raison de son comportement, avait perdu la confiance de la direction. »

Avec l’arrivée de Manuel Akanji, l’Inter estime avoir renforcé sa stabilité défensive tout en gagnant en polyvalence, le Suisse pouvant évoluer dans l’axe ou sur un côté. Une manière d’acter définitivement que le départ de Pavard vers Marseille ne représente pas une perte irrémédiable pour le champion d’Italie en titre.