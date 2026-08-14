Mercato OM : Pierre-Emile Höjbjerg fixe ses conditions !

Pierre-Emile Höjbjerg a refusé l’offre de Newcastle, malgré un contrat de trois ans et un salaire aligné sur ses revenus à l’OM. Le milieu danois souhaite privilégier un départ vers un club de premier plan en Serie A, notamment l’AC Milan ou la Juventus. Cette décision complique les plans de l’OM, qui doit réduire sa masse salariale pour respecter ses engagements auprès de la DNCG.

Höjbjerg veut choisir sa destination

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028, Pierre-Emile Höjbjerg ne ferme pas la porte à un départ. Mais à 31 ans, l’international danois (97 sélections) se montre particulièrement exigeant sur sa prochaine destination.

Selon L’Équipe, il a décliné en début de semaine une proposition de Newcastle portant sur trois saisons. Le club anglais s’était pourtant aligné sur son salaire marseillais.

D’autres intérêts, notamment ceux d’Al-Diriyah et de l’Atalanta Bergame, n’ont pas davantage convaincu le joueur. Le Danois privilégie désormais l’Italie, avec l’AC Milan et la Juventus comme destinations privilégiées.

La Juventus déjà intéressée

La Juventus avait déjà approché Höjbjerg en janvier. Mais le club turinois a ciblé d’autres postes comme prioritaires pour ce mercato, tandis que l’AC Milan dispose déjà de plusieurs joueurs dans ce secteur.

Le joueur devra donc patienter pour voir si l’une de ces pistes se concrétise.

Un refus qui pénalise l’OM

Le refus de Newcastle complique surtout la situation financière de l’OM. Le transfert était estimé à environ 8 millions d’euros, plus 2 millions de bonus.

Selon L’Équipe, Frank McCourt aurait mal vécu ce revirement. Le propriétaire marseillais comptait notamment sur cette opération pour alléger la masse salariale du club.

Avec environ 6 millions d’euros brut annuels, Höjbjerg est le plus gros salaire de l’OM. Son départ permettrait donc au club de réaliser une économie importante alors qu’il doit réduire sa masse salariale pour respecter ses engagements auprès de la DNCG.

Le dossier reste donc ouvert : Höjbjerg veut partir, mais uniquement pour un projet qui correspond à ses ambitions, tandis que l’OM doit trouver une solution financièrement intéressante.