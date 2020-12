Mercato OM : Plusieurs gros départs au mercato d’hiver ?

Voici un extrait du dernier Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi à partir de 17h30. Notre plateau a évoqué le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille. Si Florian Thauvin est annoncé en insistance du côté du Milan AC, Nicolas Filhol se demande si d’autres ventes pourraient survenir lors de ce mercato…

André Villas-Boas a ouvert la porte à un transfert de Boubakar Kamara, le coach portugais a évoqué de possibles offres à venir pour Boubacar Kamara. D’autres joueurs pourraient également faire l’objet d’offres cet hiver…

Tout le monde a oublié mais l’OM n’a pas vendu cet été – nicolas filhol

« Je ne peux pas l’imaginer, mais quand t’entend que McCourt fait clairement passer le message que la priorité depuis janvier c’est l’argent. Car le club est en déficit de dingue. Et on va le rappeler encore une fois, ce déficit était là avant le Covid et avant le problème avec Mediapro. Donc la priorité de Franck McCourt c’est vendre. Tout le monde a oublié mais l’OM n’a pas vendu de joueurs cet été. Qu’ils vendent Sanson au mois de janvier s’il y a une belle offre ça ne me dérange pas, mais si tu vends Kamara est-ce que Pape Gueye est prêt à prendre le relais tout de suite ? C’est ça qui me fait un petit peu peur… » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (30/11/2020)